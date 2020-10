Il 13 e il 14 ottobre 2020 saranno due giorni molto importanti per tutti coloro che vogliono fare acquisti online, Amazon infatti ha posticipato a queste date il suo Prime Day realizzando di fatto una versione speciale del suo evento più importante dell’anno dedicato alle offerte.

Dalle 00:00 del 13 ottobre fino alle 23:59 del 14 ottobre ci saranno centinaia di migliaia di offerte, disponibili solo per i clienti Prime, che a detta dell’azienda saranno più vantaggiose anche rispetto a quelle che ci saranno al Black Friday e al Cyber Monday.

Come ad ogni evento di questo tipo però, non è raro inciampare su offerte false o falsi sconti, ovvero prodotti magari già disponibili a quel prezzo nei giorni precedenti o, peggio, offerte meno vantaggiose il cui prezzo è salito rispetto al passato. Spesso fatto per errore, altre volte per migliorare i margini cogliendo l’occasione di un evento di tale importanza.

Per fortuna il web ci mette a disposizione molti strumenti per riuscire a distinguere le false offerte dalle vere offerte, vediamo come.

Prime Day come distinguere gli sconti falsi dagli sconti reali

I metodi per scovare le offerte false da quelle reali durante il Prime Day 2020 sono principalmente due: il primo è quello di utilizzare le pagine che abbiamo pubblicato e che pubblicheremo nei due giorni dell’evento, il secondo è quello di utilizzare uno strumento di tracciamento prezzi.

1. Seguire il Prime Day su TuttoTech e TuttoAndroid

Essendo anche noi acquirenti ci mettiamo nei vostri panni nel momento in cui vi segnaliamo un’offerta online. Il nostro metodo di lavoro in queste occasioni è molto semplice: proporre esclusivamente gli sconti reali più interessanti monitorando offerta per offerta il suo andamento di prezzo nel tempo. Nel caso in cui un’offerta non sia particolarmente valida o è stata praticata spesso in passato in periodi normali, non la pubblicheremo nelle nostre pagine in quanto in realtà non è un’offerta ma un prezzo normale.

Seguiteci quindi sul nostro canale Telegram Prezzi.Tech e mettete fra i preferiti la nostra pagina dedicata al Prime Day 2020.

2. Monitorare i prezzi online

Il secondo metodo è fare esattamente ciò che facciamo noi grazie a uno strumento di price tracking. Ne esistono diversi ma i migliori sono indubbiamente CamelCamelCaml e Keepa, questo secondo vi offre inoltre una comoda estensione per il browser in modo da essere più celeri nella consultazione. Vediamo dunque ora come utilizzare Keepa per scovare le false offerte del Prime Day e individuare solo gli sconti reali.

Keepa: cosa fa e come funziona

Una volta installata l’estensione, trovate le istruzioni nei prossimi paragrafi, nella pagina prodotto di Amazon, subito sotto le foto, vi comparirà il grafico di Keepa. La linea blu indica il prezzo più basso fra i venditori terzi, la linea gialla indica il prezzo più basso praticato da Amazon, la linea nera indica il prezzo più basso per l’usato fra tutti i venditori mentre la croce viola indica il prezzo più basso di Amazon Wharehouse Deals.

Per ampliare l’arco temporale vi basta cliccare alla destra del grafico, da 1 giorno a tutto, così da avere un dettaglio più preciso o più generale sull’andamento del prezzo.

Le funzionalità di Keepa poi sono infinite, possiamo:

comparare il prezzo Amazon Italia con quello di altre nazioni per lo stesso prodotto;

consultare le statistiche medie del prezzo nel tempo;

impostare un livello di prezzo desiderato per il prodotto nuovo venduto da terzi, nuovo venduto da amazon o usato, così da ricevere una notifica dove preferiamo tra email, messenger, telegram, notifica push sul browser, al raggiungimento di quel prezzo.

Creando un account Keepa, ovviamente gratuito, avrete poi accesso a una pagina con tutti i prodotti che avete deciso di monitorare con il relativo andamento dei prezzi.

Ovviamente attraverso Keepa vengono evidenziati anche eventuali errori di prezzo Amazon o eventuali prezzi sbagliati, sono all’ordine del giorno e spesso vengono corretti in qualche minuto o qualche ora al più. Con questo strumento non dovrete però preoccuparvi più di nulla perché vi basterà guardare la serie storica per capire se il prezzo attuale è giusto e potete procedere col vostro acquisto.

Come installare Keepa sul Computer

Keepa è lo strumento che vi consigliamo per scovare le cosiddette “false offerte” ovvero i prezzi gonfiati dai venditori che si approfittano della situazione emrgenziale. Keepa è semplicemente un’estensione per i browser più diffusi:

Chrome;

Firefox;

Edge;

Opera.

È sufficientemente installarla dal sito ufficiale sul vostro browser e siete già operativi per la vostra operazione di controllo dei prezzi.

Se non volete giocare con le impostazioni non vi serve fare nient’altro, vi basta recarvi sulla pagina Amazon del prodotto che volete comprare e subito sotto la foto troverete ora il grafico con l’andamento dei prezzi di quell’oggetto.

Come installare Keepa sullo smartphone (Android)

Come detto Keepa è una estensione per browser e non esiste al momento una applicazione per smartphone ufficiale del servizio. Potete però risolvere attraverso l’applicazione gratuita Kiwi Browser, un browser esattamente come Chrome (con lo stesso core) ma che supporta le estensioni della versione per Computer.

Basta seguire la seguente procedura:

Installare Kiwi Browser direttamente dal Play Store;

Aprite Kiwi Browser e cercate su Google “Keepa download”;

Scaricate l’estensione per Google Chrome;

Fate un tap sul download e quindi aprite l’estensione, dopo qualche secondi avverrà l’installazione.

A questo punto, come prima, vi basta recarvi sulla pagina prodotto di Amazon per avere il grafico con l’andamento del prezzo che potete poi monitorare.

Come scoprire i prezzi rialzati su Amazon

In occasione della prima ondata di Coronavirus è stata pratica di alcuni venditori alzare il prezzo di alcuni prodotti particolarmente scarsi in quel periodo, è ancora molto valido il video che abbiamo realizzato al riguardo sull’utilizzo di Keepa: