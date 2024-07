L’Amazon Prime Day 2024 entra nel vivo e come ogni anno sono tantissime le offerte e le promozioni messe in campo da Amazon, prodotti di ogni genere e per tutte le tasche che ovviamente toccano anche il mondo tech, compresi quindi PC e notebook, ma anche e soprattutto componentistica, periferiche e accessori.

Amazon Prime Day rappresenta una ghiotta occasione per assemblare un nuovo PC, ringiovanire la vostra postazione da gioco o da lavoro, oppure aggiornare il reparto periferiche sfruttando le varie offerte messe in campo per l’occasione. In questo caso vi proponiamo una selezione delle migliori offerte dell’Amazon Prime Day per quanto riguarda componenti PC e periferiche di vario tipo, alcune come vedremo a dir poco allettanti.

Amazon Prime Day 2024: i migliori componenti e periferiche PC in offerta

Ricordiamo che il Prime Day 2024 si tiene il 16 e il 17 luglio 2024 e sarà ancora una volta un evento riservato ai clienti Amazon Prime; più precisamente si concluderà alle 23:59 del 17 luglio. Per chi ancora non avesse provato i vantaggi riservati da Amazon ai propri clienti, ricordiamo che potete provare Amazon Prime gratuitamente per un mese, in questo modo potrete godere appieno di tutte le offerte e le promozioni “speciali” riservati ai clienti Amazon, senza dimenticare le spedizioni veloci e il supporto post vendita, tra i migliori che possiamo trovare.

Migliori processori e schede madri in offerta al Prime Day 2024

Migliori schede video in offerta al Prime Day 2024

Migliori memorie ed SSD in offerta al Prime Day 2024

Migliori alimentatori, case e dissipatori in offerta al Prime Day 2024

Migliori tastiere e mouse in offerta al Prime Day 2024