Mancano ormai poche ore al Prime Day 2024, occasione particolarmente attesa perché sempre ricca di offerte interessanti di vario genere. In questi giorni Amazon ha già preparato l’avvicinamento a questa due giorni di offerte riservate ai clienti Amazon Prime introducendo promozioni su tanti dispositivi di Amazon e su vari servizi, come quella per Kindle Unlimited, la promo di Amazon Music Unlimited, oltre allo sconto extra sui prodotti Seconda Mano, e ai 3 mesi gratis di Audible, fra le altre.

Oltre a queste, c’è anche un buono sconto di 15 euro da spendere magari proprio in occasione del Prime Day, un coupon riservato ai clienti che non hanno mai effettuato l’accesso al proprio account Amazon dall’app, ai primi 10.000 clienti che lo richiederanno, per inciso. Ecco tutto quello che c’è da sapere per ottenerlo e risparmiare.

Come ottenere il buono sconto da 15 euro di Amazon

Come dicevamo, non si tratta di un buono sconto per tutti, ma è riservato ad alcuni clienti Amazon, nello specifico coloro i quali non hanno mai effettuato l’accesso al proprio account dall’app Amazon. L’azienda ha specificato che sta facendo sapere loro di questa offerta tramite banner, e-mail o notifiche push, ma è possibile verificarne l’eleggibilità direttamente da questo link. In alternativa, aprire l’app Amazon per la prima volta e fare clic su “Applica la promo” nella pagina della promozione, per ricevere di conseguenza il relativo coupon.

Ai clienti idonei Amazon riserva dunque un buono sconto di 15 euro spendibile su acquisti di almeno 30 euro, buono valido per al massimo 15 giorni (dalla data in cui l’utente lo riceve), quindi utile anche per sfruttarlo per acquistare qualcosa in occasione del Prime Day 2024, che si terrà domani e dopodomani, 16 e 17 luglio 2024 e che sarà, come anticipato, riservato ai clienti Amazon Prime (ricordiamo che è possibile abbonarsi da qui provando il servizio per 30 giorni senza alcun impegno).

A seguire alcune cose da sapere e condizioni riportate da Amazon per usufruire del coupon:

il codice promozionale scadrà 15 giorni dalla data in cui completerai le azioni per reclamare l’offerta cliccando il bottone “Applica promozione”

dalla data in cui completerai le azioni per reclamare l’offerta cliccando il bottone “Applica promozione” L’Offerta si applica esclusivamente all’acquisto su www.amazon.it . Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon. Ogni Cliente idoneo può richiedere fino ad un massimo di un’Offerta finché l’Offerta è attiva. Il massimo vantaggio che i Clienti idonei possono ricevere da questa Offerta è un buono sconto di 15€ (“Buono Sconto”), su ordini idonei di Articoli Qualificati di almeno 30€ (il “Requisito minimo di acquisto “).

. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon. Ogni Cliente idoneo può richiedere fino ad un massimo di un’Offerta finché l’Offerta è attiva. Il massimo vantaggio che i Clienti idonei possono ricevere da questa Offerta è un buono sconto di 15€ (“Buono Sconto”), su ordini idonei di Articoli Qualificati di almeno 30€ (il “Requisito minimo di acquisto “). Articoli Qualificati: Offerta valida su prodotti elegibili venduti da Amazon.it , ma non è valido per: dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, Amazon Luxury, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), Buoni Regalo Amazon, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, o offerte Warehouse Deals.

, ma non è valido per: dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, Amazon Luxury, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), Buoni Regalo Amazon, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, o offerte Warehouse Deals. Il Buono Sconto non può essere utilizzato su articoli venduti da venditori Amazon diversi da “Amazon IT” (ad es. l’offerta non si applica quando il venditore è “Amazon UK”, “Amazon FR”, ecc.)

articoli venduti da venditori Amazon diversi da “Amazon IT” (ad es. l’offerta non si applica quando il venditore è “Amazon UK”, “Amazon FR”, ecc.) L’Offerta è soggetta a condizioni ed è estesa ai primi 10.000 Clienti Idonei che soddisfano i termini e le condizioni.

che soddisfano i termini e le condizioni. Offerta limitata ad un solo ordine e ad un solo account.

Tutti gli altri termini e le condizioni relative a quest’offerta di Amazon le trovate nel link qui sotto in cui potete verificare l’eleggibilità al buono sconto ed eventualmente riceverlo subito.

Link al buono sconto di Amazon

Leggi anche: tutte le nostre guide agli acquisti

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

Offerte per categoria