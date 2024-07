A circa una settimana di distanza dal Prime Day, Amazon ha presentato oggi il nuovo Echo Spot, la versione 2024 della sveglia intelligente con Alexa, con uno schermo a colori, squadrato e più piccolo che in passato, e senza più una fotocamera a corredo.

È già scontata di 40 euro per i clienti Amazon Prime, offerta di lancio valida da oggi, 8 luglio, fino alla fine del Prime Day, una due giorni di sconti che si terrà il 16 e il 17 luglio. Intanto, ecco le caratteristiche e particolarità del nuovo Amazon Echo Spot.

Caratteristiche e funzioni del nuovo Amazon Echo Spot 2024

È una sveglia smart piccolina, alta, larga e profonda poco più di 10 cm (113 x 103 x 111 mm in larghezza, profondità e altezza, in ordine), dotata di uno schermo touch da 2,83″ (240 x 320 pixel) e di un altoparlante full-range da 44,5 mm (1,75″). Amazon Echo Spot 2024 vanta inoltre connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth Low Energy Mes, supporto a Matter, oltre a un processore MT8519 affiancato da 1 GB di DRAM e una eMMC da 8 GB. Ci sono inoltre due microfoni, disattivabili per questioni di privacy premendo un pulsante posto al centro di altri due tasti per alzare e abbassare il volume. Niente fotocamera stavolta, come anticipato.

Come anticipato, Echo Spot 2024 integra Amazon Alexa, con cui si possono fare un sacco di cose, le solite: per esempio impostare un timer, controllare le sveglie, informarsi con le previsioni meteorologiche, controllare i promemoria, impostare le routine, fare una telefonata, controllare i dispositivi smart home o, più semplicemente, ascoltare un po’ di musica essendo anche un altoparlante.

È una sveglia di cui si possono personalizzare i quadranti dello schermo, più piccolo rispetto alla prima generazione e non più tondo ma rettangolare, schermo che mostra inoltre i titoli delle canzoni in riproduzione, varie animazioni, le scorciatoie per gestire la domotica, la temperatura, le previsioni del tempo e altre informazioni.

Amazon Echo Spot 2024: prezzi e disponibilità

Amazon Echo Spot in versione 2024 è già disponibile da oggi sul mercato italiano nei colori nero, blu e bianco. Costa 94,99 euro di listino, ma i clienti Prime (ricordiamo che è possibile abbonarsi da qui provando il servizio per 30 giorni senza alcun impegno) possono risparmiare ben 40 euro fino al 17 luglio, seconda e ultima giornata del Prime Day 2024.

