Non c’è periodo più adatto per acquistare e installare delle telecamere di sicurezza. Ora che le città e i paesi si spopolano un occhio vigile fa decisamente comodo per passare le vacanze un po’ più sereni.

Anche per questo, Amazon sta scontando diversi dispositivi adatti, come offerte anticipate del Prime Day in programma fra pochi giorni, preparando i clienti anche con molte altre offerte già disponibili come quella per Kindle Unlimited, la promozione di Amazon Music Unlimited, lo sconto extra sui prodotti Seconda Mano, oltre ai 3 mesi gratis di Audible, e a un buono sconto.

Le videocamere di sicurezza Blink in offerta su Amazon: sconti fino al 66%

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di due bundle con Ring Intercom, Echo Pop e la videocamera interna di Ring, che sono ancora disponibili. Amazon nelle scorse ore ha inoltre lanciato altre offerte in anticipo legate al Prime Day incentrate sulle videocamere del marchio Blink.

Sono cinque bundle diversi, tutti quanti con almeno una videocamera Blink Outdoor inclusa, tutti compatibili e gestibili con l’assistente virtuale Amazon Alexa e disponibili con sconti dal 55% al 66% e prezzi finali che oscillano fra i 90 e i 128 euro. Ecco cosa includono, quanto costano e i link per acquistarli direttamente su Amazon:

Salvo eventuali esaurimenti delle scorte, tutte e cinque sono in vigore fino alle 11:30 del 15 luglio, a poche ore di distanza dal via alla due giorni dell’Amazon Prime Day 2024, in programma il 16 e il 17 luglio, evento che seguiremo abbondantemente pubblicando varie selezioni di prodotti scontati e, in generale, segnalandovi le occasioni migliori per i dispositivi tech.

