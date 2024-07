Manca sempre meno al tanto atteso Prime Day, l’evento riservato agli utenti Prime previsto per i prossimi 16 e 17 luglio, e già emergono le prime promozioni per 3 mesi di Audible, Kindle Unlimited, oltre che uno sconto extra previsto per i prodotti Seconda Mano. Per l’occasione Amazon propone oggi un’altra offerta ad accesso anticipato che potrebbe interessare non pochi utenti: scopriamola insieme.

Ring Intercom: un salto in avanti per la citofonia

Parliamo di Ring Intercom, il prodotto realizzato da Amazon che consente di migliorare il proprio sistema di citofonia. Ring Intercom può infatti essere completamente comandato da remoto tramite l’apposita app Ring, scaricabile in maniera gratuita sul proprio smartphone dai rispettivi store mobile: ciò consente di accedere ad alcune interessanti funzionalità, come per esempio l’apertura a distanza e la comunicazione bidirezionale.

Il prodotto Ring Intercom è inoltre compatibile con Alexa, l’assistente vocale di Amazon, consentendo all’utente di utilizzare la propria voce per aprire il portone o comunicare con coloro che suonano al citofono. Ring Intercom supporta anche la verifica automatica degli ospiti, che consente di far entrare in casa amici e parenti ad orari precedentemente stabiliti, fornendo loro una Chiave Ospite per l’accesso.

L’installazione di Ring Intercom è molto semplice e alla portata di tutti: grazie all’implementazione con l’app Ring, è sufficiente seguire passo passo le istruzioni che vengono fornite, partendo prima di tutto dalla rimozione della copertura del citofono esistente, in modo tale da poterlo collegare a Ring Intercom. Vi raccomandiamo di assicurarvi preventivamente della compatibilità del prodotto con il proprio citofono.

Una delle funzionalità maggiormente apprezzate di Ring Intercom è sicuramente la verifica automatica per le consegne Amazon: in questo caso infatti gli autisti di Amazon avranno la possibilità di essere verificati direttamente dall’app di consegna Amazon, che consentirà l’ingresso all’edificio del destinatario per un lasso limitato di tempo.

Ring Intercom è disponibile in bundle con Ring videocamera all’ottimo prezzo di soli 64,99 euro, consentendo di risparmiare oltre 50 euro rispetto all’originale prezzo di listino.

Acquista Ring Intercom + Ring Videocamera interna a in offerta a 64,99€

È inoltre disponibile un bundle alternativo che comprende Ring Intercom e lo smart speaker proprietario Echo Pop nella sua colorazione Bianco Ghiaccio, con un costo pari a 54,99 euro, contro gli 89,98 euro del prezzo di listino.

Acquista Ring Intercom + Echo Pop in offerta a 54,99€

Vi ricordiamo infine che si tratta di un’offerta anticipata di Prime Day, il cui termine previsto è fissato per il prossimo 15 luglio alle ore 11:30.