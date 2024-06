In seguito all’esordio sul mercato della serie iPhone 15, diversi utenti hanno lamentato problemi di surriscaldamento del device e pare che il colosso di Cupertino abbia deciso di apportare delle modifiche con la prossima generazione del melafonino al fine di evitare il ripetersi di tale problematica.

Almeno ciò è quanto sembra emergere da alcune foto pubblicate dal leaker Majin Bu su X, che ci mostrano quella che dovrebbe essere la batteria di iPhone 16 (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco la presunta batteria di iPhone 16

Per quanto riguarda iPhone 15, Apple ha provato a minimizzare il problema del surriscaldamento, promettendo miglioramenti attraverso appositi aggiornamenti software ma in Rete le lamentele sono proseguite.

Ebbene, pare che Apple abbia preso sul serio questo problema e sia determinata ad evitare che possa ripetersi con la serie iPhone 16, così come suggeriscono le seguenti foto:

Stando a quanto è possibile notare, la batteria ha forma e dimensioni simili a quelle dell’unità montata su iPhone 15 ma è racchiusa all’interno di una protezione in metallo. La maggior parte delle batterie degli smartphone sono racchiuse in un foglio nero, che non fa molto per la dissipazione del calore mentre un involucro metallico potrebbe aiutare a prevenire il surriscaldamento della batteria, gestendo meglio il calore (almeno in teoria).

Per quanto riguarda la capacità, quella della batteria fotografata è di 3.597 mAh, un po’ più grande quindi di quella di iPhone 15, che è di 3.367 mAh e ciò spinge a ritenere che potrebbe essere in grado di garantire agli utenti un miglioramento per quanto riguarda l’autonomia.

Per la presentazione ufficiale della serie iPhone 16 ci sarà da avere pazienza sino alla fine dell’estate e, pertanto, abbiamo davanti a noi ancora alcuni mesi per scoprire quelle che dovrebbero essere le novità studiate da Apple.