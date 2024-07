Nel mese scorso in Italia sono state vendute più del doppio delle auto elettriche rispetto a giugno 2023: 13.145 nuove immatricolazioni rispetto alle 6.154 di un anno fa. Merito (o colpa?) dell’Ecobonus 2024, che, se da una parte ha incentivato gli acquisti li ha nel contempo frenati nei mesi precedenti, considerando le molte settimane d’attesa fra l’annuncio dell’Ecobonus e l’effettiva disponibilità dei fondi.

Numeri che non sorprendono, dunque, soprattutto alla luce del fatto che quegli stessi incentivi sono si sono esauriti in appena 9 ore, e che poco contribuiranno per far sì che il mercato italiano, uno dei peggiori per anzianità e di conseguenza per adozione di mezzi a batteria, cambi passo. “L’effetto degli ordini realizzati con il nuovo Ecobonus si dispiegherà a pieno con le consegne dei prossimi mesi, ma per l’intero anno ormai non possiamo aspettarci risultati troppo dissimili dal 2023 in termini di immatricolazioni full electric” ha commentato Fabio Pressi, presidente di Motus-E.

Le auto elettriche più vendute a giugno 2024

La quota di mercato delle auto elettriche in Italia a giugno 2024 è dell’8,3%, contro il 4,4% del giugno 2023, numeri in linea con quelli relativi alle nuove immatricolazioni, che denotano un’accelerazione notevole benché sostanzialmente fatua. “Questi primi dati mostrano come molti italiani siano pronti per il passaggio all’elettrico e che lo stallo sulle immatricolazioni dei mesi scorsi era legato all’attesa degli incentivi” ha osservato Pressi “il cui successo (quello degli incentivi, ndr) testimonia che l’Italia può recuperare terreno rispetto agli altri big europei nella curva di adozione dell’auto elettrica. L’imminente introduzione di molti nuovi modelli entry level, inoltre, potrà favorire l’adozione dell’elettrico su larga scala, come avviene già in alcuni mercati”.

Le cinque auto elettriche più vendute in Italia nel mese di giugno 2024, come immaginabile, beneficiano tutte degli incentivi. Al primo posto c’è Tesla Model 3 con 5.346 unità vendute, seguita da Tesla Model Y a 4.659 e da Jeep Avenger, sul gradino più basso del podio, distaccata a quota 1.703 unità vendute. Al quarto posto c’è invece Smart ForTwo, al quinto Volvo EX30, rispettivamente con 1.511 e 1.481 unità vendute.

Maggiori dettagli sul mercato delle auto elettriche in Italia sono reperibili sulla pagina web del sito Motus-E relativa all’analisi di mercato del mese appena concluso.

