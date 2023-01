Sono passati quasi 3 mesi dal giorno in cui Jeep, al Salone dell’auto di Parigi 2022, presentava l’erede a batteria di Renegade. Jeep Avenger è il primo SUV elettrico del marchio, la prima di una serie per la precisione, e a partire da oggi è ufficialmente ordinabile in Italia. Si parte da 35.400 euro (bonus e incentivi esclusi) per la versione a batteria, ma per tutti i dettagli relativi agli ordini e agli allestimenti disponibili, seguiteci.

Jeep Avenger è disponibile in Italia: quanto costa e allestimenti vari

Jeep Avenger è un’auto elettrica con proporzioni da SUV compatto (è lunga 4,08 metri, alta 1,53 e larga 1,72, per capirci) che per certi versi eredita caratteristiche e forme della Renegade, come anticipato. Al di là dell’estetica e della tecnologia, di cui trovate tutto nel nostro articolo dedicato, qui basta sapere che vanta un motore elettrico da 156 cavalli di potenza (115 kW), una batteria da 54 kWh che garantisce fino a 404 km di autonomia in combinato (che diventano 550 km nel ciclo urbano) secondo WLTP, e si ricarica dal 20 all’80% in 24 minuti con la ricarica rapida a 100 kWh (il massimo supportato).

In ogni caso, da oggi Jeep Avenger è ordinabile effettivamente anche in Italia anche nelle diverse versioni completamente elettriche (quelle cui accennavamo finora). Il prezzo di partenza è quello anticipato, 35.400 euro, e quelle che seguono sono le cifre di partenza necessarie all’acquisto dei vari allestimenti, senza tener conto di bonus, incentivi o contributi statali vari.

da 35.400 euro per la versione base con clima automatico, radio touchscreen da 10,25″, fari riflettori LED e cluster da 7″ digitale;

per la con clima automatico, radio touchscreen da 10,25″, fari riflettori LED e cluster da 7″ digitale; da 37.900 euro per la versione Longitude con in più cerchi in lega da 16″, sensori di parcheggio posteriori, cruise control e traffic sign recognition;

per la con in più cerchi in lega da 16″, sensori di parcheggio posteriori, cruise control e traffic sign recognition; da 39.900 euro per la versione Altitude con in più cerchi in lega da 17″, adaptive cruise control, cluster full digital da 10,25 e portellone automatico handsfree;

per la con in più cerchi in lega da 17″, adaptive cruise control, cluster full digital da 10,25 e portellone automatico handsfree; da 42.900 euro per la versione Summit con cerchi in lega da 18″, guida autonoma di livello 2, sensori di parcheggio a 360° e videocamera posteriore a 180° con vista dall’alto;

per la con cerchi in lega da 18″, guida autonoma di livello 2, sensori di parcheggio a 360° e videocamera posteriore a 180° con vista dall’alto; 39.500 euro per la versione 1st Edition con cerchi in lega da 18″, vernice bicolore con tetto Volcano, sistema Uconnect da 10,25″ con Android Auto e Apple CarPlay e portellone automatico handsfree.

Per maggiori informazioni sulla nuova Jeep Avenger elettrica o per la versione con motore termico, per gli optional e per tutto il resto vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale di Jeep dove potete configurarla e, per l’appunto, ordinarla direttamente.

