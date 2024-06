Il design slim dell’iPad Pro OLED, a quanto pare, potrebbe essere presto replicato su altri dispositivi Apple.

Ad affermare ciò è Mark Gurman, giornalista di Bloomberg e autore della newsletter Power One. Nell’e-mail di ieri, Gurman ha riportato come la compagnia di Cupertino intenda seguire questo stile, progettando un iPhone 17 definito dallo stesso giornalista come “Significativamente più sottile” rispetto ai suoi immediati predecessori. Il melafonino, però, potrebbe non essere l’unico dispositivo Apple a seguire la nuova filosofia slim.

Per Gurman, anche prodotti come MacBook Pro e Apple Watch potrebbero ottenere restyling in questo senso, con diversi millimetri in meno rispetto alle strutture attuali. In realtà, quanto rivelato non è per nulla sorprendente.

Di un iPhone 17 molto sottile, infatti, ha già parlato il sito The Information, con diversi voci di corridoio che hanno parlato di una soluzione simile. Al di là della questione spessore, il nuovo dispositivo dovrebbe proporre un display da 6,6 pollici e un’isola dinamica più piccola.

Apple punta al design slim?

L’idea di tornare a ridurre i millimetri di spessore non è qualcosa che sorprende chi è del settore.

Per gli utenti, però, risulta di vitale importanza che Apple non sia disposta a fare sacrifici in tal senso. Come è facile intuire, infatti, delle linee più sottili può portare a qualche problema per quanto riguarda porte, prestazioni delle batterie ma anche a livello di gestione termica del telefono. Nonostante ciò, l’evoluzione tecnologia attuale sembra offrire maggior spazio d’azione alla compagnia.

E i primi segnali, in tal senso, si sono già visti con l’attuale MacBook Air, molto più sottile rispetto ai predecessori (appena 1,15 centimetri) , ma anche tenendo conto del più del piccolo MacBook da 12 pollici senza ventola, che sembra gestire temperature e autonomia senza particolari affanni.

iPhone 15 in copertina