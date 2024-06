Le immatricolazioni di auto elettriche continuano a veleggiare su ottimi ritmi. Stando a quanto afferma un recente report a cura di EV-Volumes, infatti, le immatricolazioni globali di veicoli plug-in sono cresciute del 25% ad aprile 2024 rispetto allo stesso mese di un anno prima, per un totale di 1,2 milioni di nuove vendite. Di queste, i veicoli elettrici puri sono cresciuti del 14% anno su anno, mentre gli ibridi plug-in sono aumentati di ben il 51%. Alla fine del periodo in oggetto, le plug-in sono riusciti a rappresentare il 18% del mercato auto complessivo (contro il 12% della quota elettrica),

I modelli di auto elettriche più venduti al mondo ad aprile 2024

Soffermandoci poi sui best seller di aprile, è la Tesla Model Y a confermare il ruolo di primatista con 69.000 immatricolazioni, pur in calo del 7% su base annua. Sotto il veicolo di Elon Musk abbiamo cinque modelli BYD, con la Song a 61.000 immatricolazioni, la Qin Plus a 47.000, la Seagull / Dolphin Mini a 37.000, la Destroyer a 33.000 e la Yuan Plus / Atto 3 a 30.000.

Il boom dei veicoli BYD porta la Tesla Model 3 in settima posizione, con 25.000 immatricolazioni e un calo su base annua del 36%. A concludere la top ten un altro veicolo BYD, la Han, con 22.000 immatricolazioni, e quindi la ID.4 di Volkswagen e la AITO M9 con 15.000 unità.

Spicca dunque il buon risultato della società di Shenzhen, che ha piazzato ben 6 modelli nella Top 10, tra cui la Destroyer 05, che ha fatto un balzo in avanti notevole sul mercato internazionale.

I migliori modelli da inizio anno a oggi

Le cose cambiano parzialmente se invece di osservare i dati del solo mese di aprile si procede con l’osservazione dei dati cumulati da gennaio a aprile 2024.

A non subire cambiamenti è comunque il podio, con Tesla Model Y (331.000 immatricolazioni), BYD Song (203.000) e BYD Qin Plus (139.000) a occupare i primi tre posti. Subito dopo c’è però la Tesla Model 3 con 131.000 immatricolazioni, che precede altri due modelli BYD come la Seagull / Dolphin Mini (110.000) e la BYD Yuan Plus / Atto 3 (98.000), davanti alla AITO MY (79.000) e ad altri tre modelli BYD come Dolphin (68.000), Destroyer 05 (67.000) e Han (59.000).

I marchi più venduti

Passando poi all’analisi dei marchi più venduti, nel solo mese di aprile sono le vendite cumulate dei modelli BYD a farla da padrona, con 309.000 immatricolazioni complessive, precedendo Tesla con 99.000 e BMW con 44.000.

Giù dal podio troviamo invece Wuling con 36.000 unità, Volkswagen con 35.000, Volvo con 33.000 e Mercedes con 31.000.

Anche in questo caso, può essere utile osservare l’evoluzione delle immatricolazioni complessive da gennaio a aprile 2024, sebbene i cambiamenti siano molto pochi. BYD è infatti il primo brand con 919.000 immatricolazioni, davanti a Tesla con 486.000 e BMW con 167.000.

Sotto il podio Wuling con 145.000 immatricolazioni, Mercedes con 124.000, Volkswagen con 119.000, Li Auto con 117.000 e Geely con 116.000. Solo nona Volvo, con 113.000 immatricolazioni.