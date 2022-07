A non molta distanza dalla AITO M5, Huawei torna sul mercato automobilistico per proporre una nuova vettura: AITO M7. Si tratta di un SUV elettrico ma non al 100%, piuttosto elegante, grande e tecnologico, per ora solo cinese. L’occasione per la presentazione l’ha fornita un evento tenuto proprio sul mercato natio in queste ultime ore, in cui, oltre a Huawei AITO M7, il colosso cinese ha svelato anche Nova 10 e Nova 10 Pro, una specie di Apple AirTag e WiFi 3 Pro. Ma scopriamo meglio i dettagli di questa seconda prova nel mondo delle automobili da parte della Casa di Shenzhen.

Huawei AITO M7: nei dettagli di un SUV tecnologico e smart

La tecnologia

Visto il nome, le attese verso quest’auto da parte dei nerd e degli appassionati della tecnologia sono elevate. E difatti Huawei non delude, perché monta su questa AITO M7 un bel pacchetto di funzioni per una dotazione molto smart. Basti pensare all’impianto audio ottomizzato con Huawei Sound a 7.1 canali, con ben 19 altoparlanti, utile non solo per ascoltare la musica, le informazioni radio o altro, ma anche per giocare.

Perché sì, il sistema di infotelematica e di intrattenimento di Huawei AITO M7 permette anche di giocare, grazie a un ampio monitor centrale che supporta fra l’altro il collegamento di gamepad e di altre periferiche. Volendo, per coinvolgere più persone c’è anche un sistema di karaoke con tanto di microfono wireless a bassa latenza e altre chicche annesse.

La variante del sistema operativo HarmonyOS dedicato a quest’auto supporta anche l’assistente vocale proprietario, la funzione Super Desktop che, accedendo col proprio Huawei ID, permette di specchiare lo smartphone e servirsene come monitor, ad esempio. Il sistema di infotelematica di Huawei AITO M7 fa anche da centro di controllo per i dispositivi intelligenti, i prodotti smart home, gestibili quindi direttamente dallo schermo dell’auto.

Fra le altre chicche tech vale la pena menzionare anche la possibilità di gestire il seggiolino per i più piccoli controllando temperatura e ventilazione con delle opzioni apposite, se si utilizza uno smartwatch della serie Huawei Watch 3 le portiere dell’auto si sbloccano, dispositivo dal quale è possibile gestire anche il sistema di climatizzazione o controllare la durata residua della batteria da remoto.

La tecnologia Huawei l’ha utilizzata appieno anche per supportare la guida visto che c’è una funzione di parcheggio automatico che supporta oltre 100 tipi di scenari e il supporto automatico alla ricerca dell’auto nei parcheggi. Mentre per il resto, non manca la doppia ricarica rapida wireless da 40 W e la doppia ricarica cablata da 66 W, la luce ambientale intelligente che risponde ai rumori e alle interazioni dell’utente con l’auto, e altro ancora.

Le specifiche e i dettagli dell’auto

Ma oltre a essere un prodotto tecnologico e smart Huawei AITO M7, fa anche l’auto. Dal punto di vista del design è un SUV piuttosto spazioso ed elegante, sia dentro che fuori, con 6 posti disposti su 3 file con tanto di “sedili a gravità zero”. Le maniglie delle portiere sono a scomparsa, i gruppi ottici a matrice di LED, le dimensioni piuttosto importanti: è lunga oltre 5 metri, larga quasi 2 (1,945 m) e alta 1,775 m (il passo è pari a 2,82 metri).

Huawei AITO M7 è disponibile sia in versione con trazione posteriore da 200 kW di potenza, sia in una versione con trazione integrale da 330 kW di potenza che promette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,8 secondi. In entrambi i casi c’è il supporto di un’unità 1,5 T mentre la batteria è da 40 kW.

Discorso prezzi, si parte da 319.800 yuan (circa 46mila euro) per la versione a trazione posteriore, ma difficilmente la vedremo da noi a stretto giro. Vi terremo in ogni caso aggiornati, putacaso dovessero esserci ulteriori novità in proposito.

Forse ti sei perso: Citroen svela il SUV coupé e-C4 X: 100 km di autonomia con 10 minuti di ricarica