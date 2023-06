A diversi mesi di distanza dal debutto europeo, il produttore di automobili cinese BYD sbarca oggi sul mercato italiano, introducendo due modelli di auto elettriche e annunciandone altrettante in arrivo nei prossimi mesi. Le prime a debuttare sono il SUV compatto Atto 3 e la berlina BYD Han (in copertina), l’una abbastanza economica, l’altra meno, ma in entrambi i casi il rapporto fra qualità e prezzo è piuttosto elevato. Più in là arriveranno anche la compatta BYD Dolphin e la berlina sportiva BYD Seal, anch’esse a batteria.

Le auto elettriche di BYD in Italia: i modelli nei dettagli

Prima di passare ai modelli, due parole su BYD, un costruttore cinese che ha alle alle spalle un’esperienza industriale importante nel settore della produzione di batterie al litio. Ha iniziato a produrre auto solo nel 2003, pur essendo ad oggi il terzo marchio automobilistico a livello globale, in termini di capitalizzazione di mercato e, prima per 9 anni di seguito, nelle vendite di veicoli a propulsione elettrica in Cina. Per il mercato italiano ha annunciato le quattro auto citate, che andiamo a scoprire meglio per quadro comprensivo di prezzi e di caratteristiche principali.

BYD Atto 3: specifiche e prezzi

BYD Atto 3 è un SUV del segmento C, quindi abbastanza compatto e adatto ai contesti urbani. Integra un motore da 150 kW (204 cavalli) ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 160 km/h, limitata come al solito.

Per quanto riguarda invece la tecnologia, Atto 3 integra un display touchscreen centrale e girevole da 15,6 pollici di diagonale opzionale (al cui posto ce n’è uno da 12,8 pollici), integra il supporto ad Apple CarPlay e Android Auto, la navigazione tramite HERE Maps con cui trova anche le colonnine di ricarica e si può aggiornare via OTA. Pe

Monta una batteria da 60,5 kWh che dovrebbe assicurare fino a 420 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, per consumi di energia che si attestano su 15,6 kWh/100 km, secondo quanto dichiarato dal costruttore. Per quanto riguarda invece la ricarica, in corrente continua a 88 kW passa dal 30 all’80% in circa 29 minuti.

Questione prezzi, BYD Atto 3 in Italia parte da 41.990 euro con allestimento Comfort, mentre da 43.490 euro con il più ricco Design, che integra il display centrale più grande fra le altre cose.

BYD Han: specifiche e prezzi

L’altro modello che debutta in Italia da subito è Han, una berlina lunga quasi 5 metri e decisamente più potente e costosa della suddetta. Integra due motori elettrici per una trazione integrale e che, complessivamente, toccano i 380 kW di potenza (circa 516 cavalli): ne risulta uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,9 secondi, ma una velocità massima di 180 km/h, limitata. Anche in questo caso la tecnologia non manca: domina un display centrale touchscreen da 15,6″, con al fianco un quadro strumenti digitale piuttosto grande posto dietro al volante.

Mentre per quanto riguarda invece l’autonomia, BYD dichiara 521 km di autonomia nel ciclo combinato che toccano i 662 km nel ciclo urbano WLTP, merito di un pacco batterie da 85,4 kWh che supporta la ricarica rapida in corrente continua a 120 kW. In Italia arriva per ora la versione Executive di BYD Han, versione che parte da 70.490 euro e che nei prossimi mesi arriverà anche in allestimento Emerald, con interni più lussuosi e maggiori optional.

In arrivo anche BYD Dolphin e Seal

Come anticipato, prossimamente arriveranno anche BYD Dolphin e Seal, due auto che completano la gamma italiana del costruttore cinese: una compatta economica e un’altra berlina ma dalle dimensioni inferiori rispetto a BYD Han.

Dolphin è un’auto elettrica compatta lunga 4,29 metri che garantisce fino a 427 km nel ciclo combinato WLTP (per consumi di 15,9 kWh ogni 100 km) e che scatta da 0 a 100 km/h in 7 secondi. Arriverà in tre diverse versioni con prezzi a partire da 31.490 euro.

Attesa più avanti anche BYD Seal, la berlina sportiva disponibile in due varianti: a motore singolo da 313 cavalli a trazione posteriore e batteria da 82 kWh o con doppio motore da 530 cavalli, trazione integrale e pacco batterie da 80 kWh. Si parla in questo caso di un’autonomia che varia dai 520 e 570 chilometri massimi a seconda della versione scelta, ma il costruttore non ha ancora rivelato né allestimenti né prezzi, che dovrebbero essere specificati nel corso dell’estate.

Non c’è invece traccia ti BYD Tang, il maxi SUV premium annunciato in Europa lo scorso ottobre, per ora disponibile solo in alcuni mercati europei. In ogni caso, per maggiori informazioni vi suggeriamo di visitare il sito web ufficiale di BYD.

Potrebbero interessarti anche: Conviene acquistare un’auto elettrica rispetto ad una a benzina? e Quanto costa ricaricare un’auto elettrica?