Ore importanti in casa Netflix: mentre con una mail ad alcuni abbonati il noto colosso statunitense di servizi in streaming ha comunicato la prossima interruzione del supporto alle Apple TV di seconda e terza generazione. Più o meno nelle stesse ore Netflix ha rilasciato un comunicato ufficiale con il quale annuncia la distribuzione di 14 giochi.

Lo stop alle Apple TV

La decisione è stata presa per continuare a offrire la migliore esperienza possibile ai propri clienti. Questa la ragione alla base dell’interruzione del supporto alle Apple TV di seconda e terza generazione. Lo stop arriverà il 31 luglio 2024 e di per sé non è proprio una novità. Netflix, infatti, era rimasta una delle ultime piattaforme di streaming a supportare questi dispositivi. Dispositivi che sono usciti rispettivamente nel lontano 2010 e 2012.

Le Apple TV di 2° e 3° generazione utilizzano una particolare variante di iOS, mentre i modelli di prima generazione una versione di OS X, precedente l’uscita di tvOS tanto da essere sprovvista dell’App Store. La stessa Apple li considera obsoleti tanto da non rilasciare più alcun aggiornamento. La decisione di Netflix, quindi, non stupisce. L’accesso alla piattaforma di streaming rimarrà disponibile, invece, sulle ‌Apple TV‌ HD (il modello di quarta generazione) e su tutti i modelli ‌Apple TV‌ 4K.

I nuovi giochi disponibili su Netflix

Il comunicato ufficiale di Netflix che annuncia il rilascio di 14 nuovi giochi spiega come l’azienda stia costruendo un portafoglio di giochi con l’obiettivo di offrire un contenuto di questo tipo a ognuno dei propri abbonati. Il rilascio di questi giochi avverrà in maniera graduale e solo per la metà di questi è stata fissata una data. Questo il calendario dei titoli in uscita nei prossimi giorni e settimane:

6 giugno – Netflix Stories: Perfect Match

11 giugno – The Case of the Golden Idol

18 giugno – Hearts

25 giugno – Cozy Grove: Camp Spirit

23 luglio – Too Hot to Handle 3

30 luglio – The Dragon Prince: Xadia

Arranger: A Role-Puzzling Adventure – In uscita entro l’estate

Questi, invece, i titoli per i quali non sono state riportate ancora le date di rilascio:

Don’t Starve Together

Harmonium: The Musical

Lab Rat

Netflix Stories: Emily in Paris

Netflix Stories: Selling Sunset

Ratwood

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game

Per il momento (non sono da escludere novità a riguardo) i giochi (Netflix Games) sono accessibili solamente da mobile tramite la relativa app Android o iOS.