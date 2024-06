Lo scorso anno, in occasione del lancio di iPhone 15 Pro e Pro Max, il colosso di Cupertino ha stupito appassionati e addetti ai lavori svelando di avere inserito una radio Thread nei suoi telefoni di punta.

Ebbene, adesso si scopre che questa componente è stata implementata da Apple anche in altri suoi dispositivi delle serie Mac e iPad a partire dallo scorso settembre.

Apple e la radio Thread nascosta

Sebbene il colosso di Cupertino non faccia riferimento alla radio Thread nelle specifiche di nessuno di tali nuovi device, indizi sulla sua presenza si ricavano dal database dell’FCC (l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni), da cui emerge che Apple ha condotto dei test per la conformità.

In sostanza, una radio Thread dovrebbe essere inclusa in tutti questi dispositivi:

L’FCC richiede ai produttori di elencare tutte le radio contenute in un dispositivo e di testarle in ogni scenario possibile per assicurarsi che rispettino le norme di trasmissione e ciò anche nel caso in cui dovessero essere inattive nei device destinati alla commercializzazione e questo dovrebbe essere il caso dei vari prodotti Apple.

Ricordiamo che Thread è il protocollo wireless principale per il nuovo standard smart home Matter, soluzione che Apple ha contribuito a sviluppare e che ora costituisce l’architettura sottostante per la sua piattaforma Apple Home.

L’app Apple Home funziona su Mac e iPad e le radio Thread potrebbero consentire loro di comunicare direttamente con i dispositivi smart home e fungere da router.

In sostanza, è possibile che Apple stia pianificando di trasformare Mac e iPad in una sorta hub domestico oppure, così come ha anticipato lo scorso anno l’azienda in occasione della presentazione di iPhone 15, desidera lasciare aperta la possibilità di implementare “future opportunità per le integrazioni delle app Home”. Staremo a vedere.