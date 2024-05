Le voci riguardanti il debutto internazionale di Apple Vision Pro continuano a rincorrersi e a moltiplicarsi: il visore per la mixed reality dell’azienda di Cupertino era stato presentato ufficialmente alla WWDC 2023 per poi approdare sul mercato statunitense a febbraio di quest’anno; a quanto si riporta, il lancio globale avverrà in piena estate.

Il team di MacRumors ha appreso da una fonte che la commercializzazione di Apple Vision Pro sarebbe in programma per il mese di luglio 2024. A quanto si riporta, inoltre, alcuni Apple Store nel Regno Unito avrebbero recentemente ricevuto consegne su pallet di grandi dimensioni, che potrebbero contenere dei divanetti da destinare all’area demo di Apple Vision Pro; è opportuno parlare al condizionale, dal momento che neppure lo staff degli store è stato autorizzato ad aprire i pallet.

Al contempo, i Retail Manager di Apple nel Regno Unito avrebbero ricevuto direttive per avviare la pianificazione del processo di transizione agli spazi espositivi che Cupertino chiama Avenue, ritenuti ideali per dare la massima visibilità agli accessori di Vision Pro. Il piano prevede ulteriori modifiche da mettere in atto nel mese di luglio.

Insomma, tutti gli indizi sembrano convergere nella stessa direzione: il lancio internazionale di Apple Vision Pro dovrebbe avvenire nella terza o nella quarta settimana di luglio; date le tempistiche, è altamente probabile che l’annuncio ufficiale verrà dato in occasione della Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024, il cui keynote di apertura si terrà il prossimo 10 giugno.

È opportuno ricordare che non è la prima volta che leggiamo di simili tempistiche per il lancio internazionale di Apple Vision Pro: Kuo ne aveva già parlato e lo stesso Mark Gurman di Bloomberg si era occupato della questione, arrivando persino ad elencare i Paesi interessati dal lancio, tra i quali purtroppo non figura l’Italia.