Microsoft sta testando in modo più approfondito l’integrazione di Android in Windows 11 attraverso una nuova interfaccia di condivisione e la possibilità di copiare il testo dalle foto scattate con un dispositivo Android. Ecco le nuove funzionalità in sperimentazione.

Microsoft migliora così la condivisione tra Windows 11 e Android

Prossimamente sarà possibile utilizzare l’opzione Il mio telefono nella finestra Condividi per inviare un file direttamente al proprio smartphone Android.

In precedenza, era necessario fare clic sull’opzione dell’app Collegamento telefonico nella finestra Condividi per inviare il file, mentre ora basta cliccare sull’opzione “Il mio telefono” ben visibile in una sezione denominata “Condivisione nelle vicinanze”.

La nuova interfaccia di condivisione permette inoltre di condividere l’URL di un sito Web dal PC allo smartphone creando un codice QR in Windows Share, evitando di dover condividere il collegamento tramite e-mail o un’altra app.

Windows 11 consentirà di copiare i testi dalle foto Android e incollarle sul PC

Una nuova funzionalità di Phone Link consentirà agli utenti Windows 11 di selezionare i testi presenti nelle foto sincronizzate con il loro smartphone Android, in modo da poterli copiare e incollare sul PC.

Secondo alcuni test degli utenti l’OCR commette più errori rispetto agli strumenti di Samsung o Apple con la stessa foto di una pagina di libro.

La funzionalità ha riconosciuto abbastanza bene il testo nelle immagini, ma ha avuto difficoltà con altre lingue in cui poteva solo evidenziare i numeri, tuttavia il menu contestuale di Copilot appare automaticamente una volta copiato il testo dal “collegamento al telefono” di Microsoft.

Queste funzionalità sono attualmente in sperimentazione per gli utenti Windows Insider e dovrebbero diventare disponibili per tutti gli utenti di Windows 11 a breve.