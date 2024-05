Siete in possesso di un televisore un po’ datato senza funzioni smart? Oppure avete un TV di ultima generazione, ma con un sistema operativo lento e zoppicante? Bene, oggi è il giorno giusto per dare nuova vita al vostro televisore, grazie alle Fire TV Stick (e Cube) di Amazon in forte sconto sul noto e-commerce.

Le Fire TV Stick sono in offerta su Amazon a ottimi prezzi

Conosciamo bene ormai le Fire TV Stick di Amazon, si tratta di dispositivi che si collegano all’uscita HDMI delle nostre TV, dotandole di tutta una serie di funzionalità smart; grazie al sistema operativo integrato potrete beneficiare di un’apposita interfaccia comodamente navigabile tramite il telecomando in dotazione, potendo utilizzare diverse applicazioni e servizi dedicati all’intrattenimento domestico.

Nella giornata di oggi le Fire TV Stick (e Cube) dell’azienda vengono proposte ad ottimi prezzi sul noto store online, si parte infatti da 33,99 euro per il modello base fino ad arrivare a 129,99 euro per l’Amazon Fire TV Cube, ovvero il dispositivo più avanzato della gamma. Di seguito riportiamo le Fire TV Stick in offerta su Amazon, indicando sia il prezzo dell’offerta attuale che quello di listino:

Tutti i dispositivi sopra riportati sono venduti e spediti da Amazon, con consegna in un giorno per gli utenti Prime (cogliamo l’occasione per ricordarvi che è possibile provare il servizio per 30 giorni senza alcun impegno); in ultimo vi ricordiamo che da qualche settimana Amazon ha dimezzato i tempi per il reso, passando da 30 giorni a 14 giorni. Tenetene dunque conto in modo da provare subito i prodotti acquistati, così da poterli restituire in tempo qualora non dovessero soddisfarvi.