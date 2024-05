NVIDIA è sicuramente tra le aziende che più hanno giovato dall’esplosione dell’Intelligenza Artificiale nei vari settori dell’industria tech e non solo, continuando a raccoglierne i frutti in questo periodo che potremmo definire di “adozione su larga scala”.

Non lo diciamo noi ma i conti dell’azienda californiana che, pubblicando i risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre, fa segnare un fatturato di ben 26 miliardi di dollari (26,044 miliardi per la precisione), un record che migliora non solo su base mensile ma anche e soprattutto se paragonato agli incassi dello scorso anno. Ma cerchiamo di quantificare il tutto.

NVIDIA: trimestrale da record, tutto grazie all’Intelligenza Artificiale

Che gli incassi di NVIDIA siano ormai determinati dal settore degli acceleratori e supercomputer destinati all’Intelligenza Artificiale non è ormai una novità; la divisione consumer, quella che per intenderci gestisce i prodotti GeForce, è da tempo marginale o comunque poco incisiva sugli introiti che, anche nell’ultimo trimestre, provengono per la maggior parte dalle vendite di acceleratori e GPU come un NVIDIA H100 ad esempio.

Andando nel dettaglio, NVIDIA registra un fatturato di 26 miliardi di dollari, di questi 14 miliardi sono di profitto. Calcolatrice alla mano, siamo davanti a un incremento su base annua del 262%, con un discreto e sostanziale miglioramento si base mensile (+18%). A guidare le vendite ci sono come detto i chip rivolti ad ambiti legati all’accelerazione AI (addestramento LLM, AI generativa ecc) che, da soli, valgono più o meno il 75% del fatturato attuale di NVIDIA.

Come anticipato, il segmento consumer GeForce, o gaming se preferite, fa segnare risultati meno entusiasmanti e quantificati in circa 2,6 miliardi di dollari (contando tutti i rami legati al brand), rendendolo di fatto secondario nei piani aziendali. A questo proposito, il focus dell’azienda di Jensen Huang non dovrebbe cambiare, anzi lo stesso CEO NVIDIA ha confermato il contrario, anticipando che dal 2025 i prodotti destinati all’AI passeranno da un ciclo di rilascio biennale/triennale a un ciclo annuale (questo dice tutto a nostro avviso).

Nonostante questo, NVIDIA ha in serbo interessanti novità per il futuro di gamer, utenti consumer, creator e professionisti. Tutto rimarrà ovviamente legato all’integrazione dell’AI avanzata, ambito dove NVIDIA recentemente ha mostrato soluzioni molto valide come NVIDIA ACE, GeForce RTX AI PC e ChatRTX, oltre a tutti i tool per professionisti con tanto di partnership con produttori software di settore. Lato hardware infine, tutti siamo focalizzati sulla prossima generazione di scheda grafiche GeForce RTX 5000 Blackwell, ma anche di vedere all’opera la mostruosa NVIDIA Blackwell B200.

In questo momento le previsioni per il futuro (a breve termine) di NVIDIA non possono che essere positive; gli analisti prevedono di chiudere il prossimo trimestre a circa 28 miliardi di dollari di fatturato, risultato sicuramente alla portata del produttore che sta spingendo in modo significativo anche in altri settori sensibili come l’automotive e partner con colossi come Tesla e Meta.