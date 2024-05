All’inizio di questa settimana Apple ha rilasciato iOS 17.5.1 per risolvere un raro problema in cui le foto cancellate riapparivano sull’iPhone dopo aver installato iOS 17.5. La società ora ha chiarito ulteriormente la situazione, spiegando le cause dell’accaduto.

Innanzitutto Apple ha chiarito che la causa non è Foto di iCloud, ma una voce del database corrotta che esisteva nel file system del dispositivo stesso.

Non è Foto di iCloud la causa delle foto cancellate riapparse su iPhone

Apple afferma che le foto che non sono state eliminate completamente dal dispositivo di un utente non sono state sincronizzate con Foto di iCloud, tuttavia i file potrebbero essere persistiti da un dispositivo all’altro durante il ripristino da un backup, l’esecuzione di un trasferimento da dispositivo a dispositivo o durante il ripristino da un backup iCloud, ma non utilizzando Foto di iCloud.

In un post della scorsa settimana ora cancellato, un utente Reddit ha affermato che le sue foto erano riapparse su un iPad venduto a un amico, nonostante avesse cancellato il contenuto di quell’iPad prima di venderlo.

Apple afferma che questa affermazione era falsa, aggiungendo che probabilmente l’utente non ha seguito i passaggi corretti durante il ripristino del dispositivo prima di venderlo, oppure ha inventato tutto.

Il colosso di Cupertino sottolinea ripetutamente che questo problema era raro e interessava un numero limitato di utenti e un numero limitato di foto, ribadendo che l’azienda non ha accesso alle foto o ai video di un utente.

Vale la pena precisare che iOS 17.5.1 non elimina automaticamente le foto riapparse dopo l’aggiornamento a iOS 17.5, pertanto è necessario accedere all’app Foto ed eliminare manualmente quelle immagini se si riscontra questo problema.

Le immagini verranno quindi spostate nell’album “Eliminati di recente” nell’app Foto, dove rimarranno per 30 giorni, a meno che l’utente non le elimini immediatamente scegliendo “Elimina da tutti i dispositivi” nell’album “Eliminati di recente”.