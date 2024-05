La tecnologia fa registrare enormi progressi con una velocità davvero elevata, tanto che prodotti nati pochi anni fa diventano già obsoleti e nella maggior parte dei casi finiscono in discarica. Esiste una compagnia, GRID, che ha deciso di regalare una seconda vita ai pezzi più belli, quei dispositivi che in qualche modo hanno segnato la storia degli ultimi trent’anni in campo tecnologico.

Il primo iPhone, le console portatili che hanno impazzato negli anni 90, il primo smartphone di Google, highlander come il mitico Nokia 3310, sono solo alcuni dei prodotti che GRID ha salvato dall’oblio, mettendolo in una cornice pronti per essere appesi alle pareti di casa, diventando delle vere e proprie opere d’arte.

In occasione della festa del papà, che negli Stati Uniti si festeggia in questo periodo, il brand ha lanciato una promozione che rende ancora più convenienti gli acquisti, con ulteriori sconti e promozioni imperdibili. Oltre agli sconti che si possono trovare sul sito, potete ottenere un extra sconto del 15% utilizzando il codice FA15, ma solo fino al 26 maggio.

Le proposte sono tantissime, noi abbiamo selezionato quelle più interessanti (di alcune delle quali vi abbiamo parlato già su queste pagine)

Questi ovviamente sono solo alcuni esempi di quello che trovare in promozione fino al 26 maggio sullo store ufficiale GRID. Tra le novità di queste settimane anche il controller Dual Sense di PlayStation 5, GRID 11 e numerose magliette decisamente uniche, per esprimere la vostra passione per la tecnologia. La spedizione nella maggior parte dei casi è gratuita, con tempi di consegna che vanno da 5 a 18 giorni. Per una spedizione più celere dovrete pagare un costo aggiuntivo.

