GRID è forse una delle compagnie più singolari nel panorama della tecnologia, a cui è legata in maniera davvero particolare. Non si tratta di un produttore di tecnologia quanto piuttosto di un brand che trasforma la tecnologia, portandola a fondersi con l’arte. Vi abbiamo già parlato in passato di alcuni prodotti realizzati dal brand, che disassembla principalmente smartphone e fornisce loro una nuova vita, facendoli diventare arte e storia allo stesso tempo.

Un chiaro esempio è stato GRID Pixel, di cui vi abbiamo parlato dettagliatamente in questo articolo, ma i prodotti disponibili sul sito del produttore sono davvero tantissimi. Oggi vi parliamo di GRID Apple A Series Mobile Processors (V2), che può trovare comodamente posto sulla vostra scrivania diventando una sorta di promemoria sull’evoluzione della tecnologia.

Più di un soprammobile

A prima vista potrebbe sembrare un semplice soprammobile, e va detto che il plexiglass trasparente al cui interno sono alloggiati gli 11 chip, può passare inosservato, soprattutto se appoggiato su un lato della scrivania. Forse uno sfondo, anche bianco, avrebbe permesso do leggere più facilmente le scritte che accompagnano ogni chip, permettendo all’insieme di risaltare maggiormente.

Non che questo sia un difetto, visto che si il suo “mimetismo” lo rende forse più sfuggente e interessante, senza mai risultare una presenza ingombrante. Grazie a due supporti metallici presenti nella confezione di vendita è possibile appoggiarlo su una scrivania o su qualsiasi superficie piana, leggermente inclinato verso la parte posteriore, manca solo la possibilità di fissarlo a una parete. È comunque possibile ovviare rimuovendo le quattro viti che uniscono le due parti e forare la parete su cui fissarlo, o usare un semplice gancio adesivo da incollare al centro del supporto.

I chip sono inseriti in una serie di alloggiamenti praticati nel plexiglass posteriore, con le relative scritte stampigliate a fianco di ciascuno. È riportato il modello (stampato comunque anche su ogni singolo chip), l’anno di produzione, la frequenza operativa, il numero di core della CPU e il numero di core della GPU. Volendo è quindi possibile rimuovere il plexiglass anteriore, utile a ridurre il peso qualora vogliate appendere l’espositore, anche se in questo modo lascerete i chip esposti alla polvere e le scritte all’usura del tempo.

Molto curata la grafica che accompagna ogni chipset, pensata per dare l’illusione che i vari chip escano dallo sfondo e siano in qualche modo rialzati, come se fossero appoggiati su dei piedistalli. Al centro dell’espositore troneggia ovviamente il logo che ha reso famosa Apple, mentre in basso a sinistra una scritta ci ricorda che siamo di fronte a un decennio di evoluzione.

È impressionante notare, anche solo leggendo i numeri, come Apple sia passata da un processo produttivo a 45 nanometri, con CPU e GPU single core, a un processo a 5 nanometri con CPU a 6 core e GPU quad core, in appena dieci anni. Una testimonianza inequivocabile di quanto corra veloce la tecnologia e dei passi da gigante coperti dal colosso di Cupertino in questi anni.

Una vera e propria chicca insomma, che piacerà tanto ai fan più sfegatati della mela morsicata quanto agli appassionati di tecnologia. Da segnalare che ovviamente tutti i chip sono stati rimossi dalle rispettive schede madri, puliti sia nella parte anteriore che in quella posteriore, dove non sono assolutamente visibili residui di saldature o altro materiale. Nella parte anteriore sono perfettamente leggibili tutte le sigle, che li rendono ancora più belli da guardare.

Dove acquistare GRID

Nell’imminenza del Natale, GRID Apple A Series Mobile Processors (V2) può essere un’ottima idea regalo, per voi o per un amico, grazie anche a un prezzo particolarmente interessante. Attualmente infatti lo trovate sul sito ufficiale GRID a solo 63,03 euro.