Nel 2025 Apple dovrebbe lanciare una nuova versione di Apple AirTag e nelle scorse ore di tale device si è occupato il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman.

A suo dire, il dispositivo in questione (con nome in codice B589) sarebbe in fase di test con alcune aziende partner in Asia e ciò confermerebbe che il suo lancio si avvicina a grandi passi.

Le ultime indiscrezioni sulla nuova versione di Apple AirTag

Purtroppo al momento non vi sono dettagli specifici sul nuovo dispositivo del colosso di Cupertino ma secondo Mark Gurman potrà contare su un chip molto più potente per migliorare il sistema di tracciamento della posizione.

Tale indiscrezione va ad allinearsi con quella riportata lo scorso ottobre dall’analista Ming-Chi Kuo, a dire del quale la nuova versione di Apple AirTag potrebbe essere lanciata nel 2025 ed essere compatibile con la tecnologia di Apple Vision Pro.

Sempre Gurman si è detto speranzoso che il nuovo tracker di Apple possa contare su un altoparlante più potente, su una batteria con più autonomia e su dimensioni più contenute.

I possibili nuovi colori di iPhone 16

Restando in casa Apple, nelle scorse ore l’analista Ming-Chi Kuo ha condiviso su X quelle che potrebbero essere le colorazioni di iPhone 16, per la cui presentazione ufficiale ci sarà da attendere la fine dell’estate.

A suo dire, iPhone 16 e iPhone 16 Plus dovrebbero essere lanciati in nero, verde, blu e rosa mentre la versione gialla potrebbe essere sostituita da un’inedita variante bianca.

Passando ad iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, i due telefoni dovrebbero essere lanciati in nero, bianco (o argento) e grigio mentre la versione blu potrebbe essere sostituita da un’inedita variante rosa.

Ming-Chi Kuo precisa che Apple potrebbe cambiare i nomi ufficiali di tali colorazioni ma nei prossimi mesi dovremmo saperne di più.