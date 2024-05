L’emergente casa automobilistica cinese, Nio, lancia con orgoglio sul mercato il suo nuovo e ambizioso prodotto: un SUV elettrico, l’Onvo L60. Questa vettura, orientata a una clientela giovane e dinamica, sfida apertamente la Tesla Model Y, condividendo con essa numerose somiglianze in termini di design e prestazioni. La Onvo L60 promette efficienza, spaziosità e un costo più accessibile, tenendo il passo con le crescenti aspettative dei consumatori nell’era dell’auto elettrica.

Onvo L60: caratteristiche e immagini

Onvo, che affonda le sue radici nel termine “On Voyage” ovvero “In viaggio”, rappresenta una svolta per Nio, casa automobilistica nata nel 2014, che con l’Onvo L60, intende raggiungere una fascia di pubblico più giovane offrendo un’opzione più conveniente. Misurando circa 483 cm di lunghezza, questa SUV elettrica contribuisce a rivoluzionare la mobilità, sfidando la Model Y non solo in termini di prestazioni ma anche di prezzo, partendo da una cifra stimata intorno ai 28.000 euro, inferiore rispetto al modello concorrente (ancor di più se rientrerà negli incentivi). Tutto ciò senza rinunciare a design e mirando ad una efficienza superiore, con consumi dichiarati di 12,1 kWh per 100 km.



Secondo i dati forniti dal produttore, la declinazione Extra Long Range della Onvo L60 sarà capace di percorrere fino agrazie al suo design attentamente curato per ridurre la resistenza aerodinamica. Sono disponibili però anche la versione, con autonomia dichiarata di circa 700 km, e, con autonomia dichiarata di 555 km (omologazione CLTC).

Onvo L60 sarà dotata di un’architettura a 900 V, che consente ricariche molto rapide in corrente continua o la possibilità di cambio batteria nelle stazioni Nio in circa tre minuti, un servizio noto come “battery swap“. Non stupirebbe la decisione della casa automobilistica cinese di portare la L60 anche sul mercato europeo entro la fine del 2024, rafforzando così la sua presenza globale.

Nonostante tutto ciò, la Onvo L60 è solo uno degli otto veicoli elettrici offerti dalla Nio, che vanta sempre di più di una gamma versatile di modelli, in gran parte SUV e SUV coupé. La nuova Onvo L60 si preannuncia però un vero e proprio game-changer nel panorama dell’auto elettriche e potrebbe effettivamente infastidire Tesla se non accellera sul rilascio del restyling della Model Y nome in codice Juniper.