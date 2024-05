Oggi, giovedì 16 maggio 2024, è la Giornata mondiale dell’accessibilità (Global Accessibility Awareness Day), ricorrenza che si festeggia ogni terzo giovedì di maggio, dal 2012.

Per l’occasione, ieri Apple ha presentato delle nuove funzioni di accessibilità, alcune delle quali dovrebbero arrivare prossimamente con iOS 18 e iPadOS 18, e oggi, fra le altre compagnie, festeggia anche Lenovo che ha annunciato il proprio sostegno alla Fondazione ASPHI Onlus per promuovere l’inclusione delle persone disabili nella scuola.

Lenovo annuncia il proprio sostegno alla Fondazione ASPHI Onlus

Fondata nel 1979 con l’obiettivo di formare e inserire nel mondo del lavoro persone non vedenti nel settore della programmazione, la Fondazione ASPHI Onlus è una realtà che si occupa di tecnologia e inclusione promuovendo l’inclusione delle persone con disabilità a livello più generale. Sono molti i progetti portati avanti per le scuole, per il lavoro e per la partecipazione sociale delle persone disabili, fondazione che sostiene fortemente l’adozione di tecnologie digitali per l’inclusività, ora anche con l’aiuto di Lenovo Foundation, il ramo filantropico dell’omonima azienda.

Mettendo a disposizione le conoscenze, l’hardware e il software, Lenovo si impegna a sostenere ASPHI per aiutare i ricercatori e il personale della fondazione a portare avanti vari processi di sviluppo e validazione di ambienti inclusivi che migliorino l’esperienza delle persone con disabilità tramite le tecnologie digitali.

“Siamo grati per il sostegno di Lenovo, che con le sue avanzate tecnologie e il suo expertise contribuisce significativamente alla nostra missione di rendere la società più inclusiva. L’accesso alle ultime tecnologie non solo potenzia i nostri progetti di ricerca e sviluppo, ma migliora anche la vita quotidiana delle persone con disabilità, permettendo loro di partecipare più attivamente alla società” ha detto Cristina Manfredini della Fondazione ASPHI Onlus.

Lenovo sosterrà la Fondazione ASPHI Onlus anche sul campo territorio, come per Handimatica 2024, evento che si terrà a Bologna il prossimo novembre, occasione in cui verranno presentate al pubblico varie soluzioni di gaming immersivo e accessibile a tutti tramite i prodotti gaming Lenovo Legion.

“Entrare in contatto con ASPHI ci consente ancora una volta di mettere alla prova la nostra tecnologia. Oggi il digitale è pervasivo, ha trasformato ogni aspetto della nostra società. Ma il potenziale è ancora enorme, soprattutto con l’avvento dell’AI e ciò che questa disciplina porta con sé per semplificare l’uso del digitale. Grazie ad ASPHI, il nostro Product Diversity Office e Lenovo Foundation, faremo un altro passo avanti nella nostra missione, che è quella di contribuire con le nostre soluzioni a creare una società digitale più sicura, inclusiva e connessa”, ha detto Alessandro Bartolo, di Lenovo.