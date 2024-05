Nelle scorse ore Intel ha annunciato Thunderbolt Share, una soluzione software che rivoluziona le modalità di gestione e condivisione di file, periferiche e, più in generale, l’interazione tra due PC o tra un PC e qualsiasi altro dispositivo compatibile. Intel Thunderbolt Share è pensato per rendere i PC più flessibili, veloci grazie all’interfaccia Thunderbolt ad alta velocità, oltre che più efficienti in ottica produttività. Una novità di rilievo per Intel che, attraverso le parole di Jason Ziller, vice president e general manager, Client Connectivity Division, dichiara:

Siamo entusiasti di continuare a guidare il settore nelle soluzioni di connettività con Thunderbolt. In particolare, Thunderbolt Share ci consente di portare sul mercato soluzioni innovative e di offrire agli utenti nuove esperienze per ottenere il massimo dai propri PC. Da oggi, infatti, sarà possibile passare a velocità Thunderbolt da un PC a un altro. Cambia davvero il modo in cui gli utenti possono essere più produttivi ed efficienti.

Intel Thunderbolt Share: a cosa serve?

Come anticipato in apertura, Intel Thunderbolt Share è un software che punta a migliorare e rendere più flessibili e veloci le interazioni tra PC e PC, utile quindi per tutti quegli utenti che utilizzano abitualmente più di una postazione desktop o portatile. Sarà disponibile su computer e accessori selezionati dotati di porte Thunderbolt 4 (40 Gbps) o Thunderbolt 5 (120 Gbps), caratteristica che consente una condivisione reattiva di file, schermate, trasferimenti rapidi di contenuti da PC a PC, il tutto con bassissimi tempi di latenza.

Sfruttando tali prestazioni, abbinate alle funzionalità di rete Thunderbolt, professionisti, creator e gamer potranno incrementare la loro produttività con flussi di lavoro multi-PC e una facile collaborazione tra colleghi, oltre a poter condividere eventualmente anche le periferiche. Con Thunderbolt Share migliora anche le gestione dei setup multi-monitor, anche di quelli ad alte prestazioni e bassa latenza, con un’ulteriore possibilità di ottimizzare gli spazi sulla scrivania e di conseguenza con maggiori opzioni anche dal punto di vista ergonomico.

Thunderbolt Share è compatibile con sistemi Thunderbolt 4 o Thunderbolt 5 e sistema operativo Windows, tra le caratteristiche di rilievo segnaliamo:

Condivisione dello schermo fluida e non compressa con controllo ultra-reattivo di mouse e tastiera tra PC, per un’esperienza visiva ottimale.

Trasferimenti rapidi di file tra due PC con un semplice drag and drop, sincronizzazione delle cartelle e facile migrazione dei file da un vecchio PC a uno nuovo.

Facile collaborazione tra utenti che condividono file di grandi dimensioni.

Supporto tramite connessione diretta tra PC o tramite un accessorio Thunderbolt con molteplici porte, ad esempio un dock o un monitor Thunderbolt.

Connessione privata e sicura che non influisce sulle prestazioni della rete Wi-Fi, Ethernet o cloud.

Con Thunderbolt Share, Intel rende l’interfaccia Thunderbolt ancora più completa e versatile, garantendo una delle migliori opzioni per quanto concerne la connettività cablata, disponibile su diversi sistemi che utilizzano tecnologia Intel, dalle piattaforme desktop a laptop Intel Evo Edition e Intel vPro. L’azienda infine rende noto che Thunderbolt Share sarà offerto su PC e accessori selezionati a partire dalla seconda metà del 2024 con partner di settore come Lenovo, Acer, MSI, Razer, Kensington, Belkin, Promise, Plugable e molti altri.