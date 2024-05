Dopo diverse indiscrezioni, notizie e benchmark trapelati nelle scorse settimane, AMD ha tolto finalmente i veli ai processori Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F, due prodotti che vanno ad ampliare la gamma di CPU desktop basata su socket AM5 dell’azienda californiana.

I due nuovi modelli, che mantengono inalterata l’architettura CPU Zen4, sono indirizzati all’utenza di fascia media e medio/bassa, per intenderci a tutti quelli che cercano il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo, senza però dimenticare i consumi e l’efficienza. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questi Ryzen 8000 desktop, come vedremo non molto distanti dai predecessori Ryzen 7000, ma quantomeno con un’interessante novità.

AMD Ryzen 8000 desktop: nuova sigla, stessa architettura. Ma c’è anche l’AI

Partiamo dalle basi dicendo che, nonostante la sigla Ryzen 8000, questi due processori non differiscono molto da un Ryzen 7 7700 o un Ryzen 5 7500F in quanto a prestazione assoluta. Entrambi ripropongono la solida architettura Zen4 su nodo produttivo TSMC e, come suggerisce la sigla, non prevedono un chip grafico integrato al pari dei prodotti Intel serie F. Siamo di fronte a due processori pensati per build gaming economiche, o sistemi che dispongono di una scheda grafica dedicata. Il più interessante tra i due è sicuramente il Ryzen 7 8700F, non solo per la configurazione a 8 core e 16 thread, ma anche e soprattutto perché è dotato di una NPU dedicata che risulta fondamentale per l’accelerazione degli applicativi che sfruttano l’Intelligenza Artificiale.

Andando nel dettaglio, il Ryzen 8700F offre 8 core Zen4 con frequenza boost a 5,0 GHz, 24 MB di cache e un TDP di 65 watt; la CPU è compatibile quindi con schede madri socket AM5 basate su chipset AMD serie 600, ma anche con le memorie DDR5 in Dual-Channel. Da segnalare che a bordo manca il supporto PCI-E 5.0, mentre la piattaforma garantisce PCI-E 4.0, USB4 40 Gbps e USB-C 3.2 Gen 2×2 20 Gbps. AMD Ryzen 5 8400F ripropone invece il classico approccio a 6 core e 12 thread di un tipico Ryzen 5; in questo caso non è prevista l’NPU e la frequenza boost si spinge a 4,7 GHz, abbinata a 22 MB di cache e un TDP di 65 watt; al pari del fratello maggiore, questo modello arriva con dissipatore di serie Wraith Stealth.

Riguardo le prestazioni, AMD dichiara che un Ryzen 7 8700F è dal 10% al 24% più veloce in gaming di un Intel Core i5 14400F; il fratello minore invece va a contrastare soluzioni come Intel Core i5-13400F, risultando in media un 6-7% più prestante. L’azienda purtroppo non ci ha fornito dati relativi alla produttività e alle prestazioni CPU, cercheremo di approfondire questo aspetto magari con qualche nostro test sul campo.

Disponibilità e prezzi

I processori AMD Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F sono già disponibili per l’acquisto; i prezzi di listino AMD vedono il Ryzen 7 collocato a 269 dollari, con il Ryzen 5 nettamente più economico a 169 dollari. Ryzen 7 8700F e Ryzen 5 8400F dovrebbero arrivare a breve anche su Amazon, mentre sono già disponibili su Next Hardware & Software; a seguire i link alle offerte.