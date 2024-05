Tutti gli utenti che da un decennio a questa parte si sono avvicinati al mondo della smart home hanno sicuramente avuto modo di conoscere il brand Ring, che in questi giorni ha ampliato la propria gamma di prodotti con la prima videocamera interna inclinabile integrata: Pan-Tilt Indoor Camera promette di sorvegliare ogni angolo dell’abitazione con un singolo dispositivo, sia di giorno che di notte.

Caratteristiche e funzioni di Pan-Tilt Indoor Camera

La nuova Pan-Tilt Indoor Camera si integra perfettamente con l’app ufficiale di Ring, grazie alla quale è possibile prendere il controllo della base motorizzata integrata, sia per inclinare la videocamera interna verso l’alto o il basso che per ruotarla lateralmente da sinistra a destra. Grazie a questa peculiarità, il dispositivo garantisce un’ampia copertura: a 360° in orizzontale e a 169° in verticale. Insomma, che la videocamera vi occorra per tenere d’occhio a distanza i vostri animali domestici, o più banalmente per sorvegliare più vie di accesso all’abitazione, la videocamera interna inclinabile promette di soddisfare tutte le vostre esigenze.

Il produttore non ha sacrificato la qualità dell’immagine: le riprese video sono in full HD e non manca neppure la visione notturna a colori. Naturalmente, non mancano all’appello le funzioni che gli utenti Ring apprezzano di più, come ad esempio Live View, il sistema audio bidirezionale e gli avvisi di movimento in tempo reale: la videocamera manda avvisi sull’app dedicata in caso rilevamento di eventuali attività e consente agli utenti di interloquire direttamente con chiunque si trovi dall’altra parte grazie all’altoparlante e al microfono integrati.

A proposito dei servizi offerti, va citato l’abbonamento Ring Protect, che serve per archiviare e accedere alle registrazioni in cloud, per condividere i video e per ricevere notifiche di movimento con un’anteprima foto direttamente nella notifica; da segnalare anche la possibilità di accedere a Multi-cam Live View (fino a quattro Live View in contemporanea) con Ring Protect Plus e Live View Picture-in-Picture.

In sede di presentazione, il produttore ha ribadito il proprio impegno a tutela della privacy dei clienti, che passa attraverso la richiesta verifica in due fasi per tutti, la crittografia video end-to-end (come opzione avanzata) e la possibilità di personalizzare le impostazioni relative alla privacy direttamente in app.

Prezzi, disponibilità e nuovi colori per Indoor Camera

La nuova videocamera inclinabile Ring Pan-Tilt Indoor Camera sarà disponibile a partire dal prossimo 30 maggio al prezzo di 79,99 euro e potrà essere acquistata su ring.com, su Amazon.it e presso rivenditori selezionati.

In sede di presentazione di questo nuovo prodotto, Ring ha svelato anche tre nuove colorazioni della sua Indoor Camera di seconda generazione, che a partire dal 24 luglio 2024 sarà dunque acquistabile anche nelle versioni blush, carbone e galassia. Invariati dotazione tecnica e prezzo di listino, pari a 59,99 euro.

Acquista Ring Indoor Camera (2ª gen.)