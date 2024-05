Dopo la presentazione di Samsung Galaxy Ring l’interesse per gli anelli intelligenti sta progressivamente aumentando e attualmente una delle aziende impegnate su questo fronte è Oura.

Alla fine di maggio l’azienda lancerà per Oura Ring Gen 3 i parametri relativi all’età cardiovascolare e alla capacità cardiovascolare per avere una prospettiva della salute del cuore a lungo termine.

Shyamal Patel, responsabile scientifico di Oura, spiega che finora le funzionalità dello smart ring sono state focalizzate più sui parametri a breve termine, mentre con le prossime funzionalità l’azienda aggiungerà anche il concetto di salute a lungo termine basato sulle abitudini attuali.

L’anello smart Oura Ring a breve valuterà l’età cardiovascolare

Oura definisce l’età cardiovascolare come l’età del sistema vascolare rispetto all’età anagrafica. L’anello intelligente Oura è dotato di sensori PPG che oltre a misurare la frequenza cardiaca possono determinare la rigidità arteriosa analizzando l’onda della pulsazione al polso: più i vasi sanguigni sono rigidi, meno efficiente è il sistema vascolare.

Dopo circa 14 giorni di monitoraggio, gli utenti di Oura Ring riceveranno un rapporto che indica se l’età cardiovascolare è al di sopra, al di sotto o in linea con l’età anagrafica, con un’accuratezza di 5 anni.

Oura Ring è già in grado di fornire una stima della salute cardiorespiratoria attraverso la misurazione VO2 Max, ma l’azienda è focalizzata sulla salute a lungo termine piuttosto che sulle prestazioni sportive.

L’app ad esempio potrà a stimare come l’utente potrebbe salire cinque rampe di scale nei 10 anni a venire migliorando il parametro VO2 Max, inoltre l’app fornirà consigli per migliorare sia l’età cardiovascolare che la salute cardiorespiratoria.

Oura ha recentemente lanciato anche un programma di funzionalità sperimentali che consente ai suoi utenti di prendere parte a test come il rilevamento precoce delle malattie. La società afferma che ha ulteriori piani in cantiere, con aggiornamenti previsti per il 2025.