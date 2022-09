Fra i dispositivi indossabili tecnologici, gli anelli smart sono probabilmente i più impopolari, scelti da una ristrettissima cerchia di utenti che cercano magari un qualcosa di poco vistoso che sia utile come dispositivo NFC (per pagamenti contactless o altro). Poi ci sono anche quelli che desiderano uno smart ring che monitori i propri parametri vitali: la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno, le attività fisiche e (soprattutto) il sonno e la propria salute.

Viene pertanto in mente Oura Ring, probabilmente il più famoso degli anelli smart, che oggi si presenta al mondo in una nuova versione (o meglio, veste). Si chiama Oura Ring Gen3 Horizon e, finalmente, smussa il proprio profilo, ora completamente tondo e quindi un po’ più comodo del solito.

Caratteristiche e funzioni di Oura Ring Gen3 Horizon

La scorsa primavera Gucci lanciava la propria versione griffata e in oro 18 carati di Oura Ring 3. Oggi, il produttore finlandese, presenta invece la variante aggiornata e decisamente meno costosa cui accennavamo. La chiamano Oura Ring Gen3 Horizon, e ciò dovrebbe bastare a chiarire che non si tratta di un cambio generazionale, di un modello che introduce particolari novità all’anello smart per eccellenza. È bensì una variante dedicata a chi preferisce un design completamente tondo, senza parti più pronunciate che, qualora l’anello ruoti, vadano a urtare con le dita dirimpetto a causa dello spessore maggiore degli angoli.

Una delle peculiarità di Oura Ring è il suo fattore di forma. Le nostre ricerche mostrano che i consumatori desiderano un tracker che consenta loro di vivere in modo più sano e che si adatti perfettamente alle loro vite, che si presenti bene e che sia confortevole da usare ha dichiarato il CEO di Oura Tom Hale.

Ma a parte la nuova colorazione Rose Gold, questa nuova versione/veste non apporta altre novità hardware o software all’Oura Ring 3 già presente sul mercato, un prodotto in vendita da quasi un anno ormai, che di funzioni ne ha fra l’altro in abbondanza.

Oura Ring Gen3 Horizon permette ad esempio di monitorare il sonno rilevando anche i pisolini, la saturazione dell’ossigeno del sangue e fornendo un punteggio generale che prende in considerazione vari parametri quali le ore di sonno complessive, i minuti trascorsi nelle differenti fasi, l’HRV (la variabilità della frequenza cardiaca) e altro.

Legato a tali aspetti, compreso l’HRV e il sonno, è il parametro Readiness, una sorta di metro che dà un’idea sul proprio stato fisico prendendo in considerazione praticamente tutto ciò che lo smart ring è in grado di rilevare e monitorare.

Importante anche l’aspetto che riguarda le attività fisiche, visto che Oura Ring fornisce un punteggio anche per questo, oltre a monitorare gli sport e a fornire degli approfondimenti legati con tanto di dati sulla frequenza cardiaca, la distanza, il passo, le calorie bruciate, il volume di allenamento e altro. Oltre 30 attività monitorabili sono fra l’altro rilevate automaticamente, per inciso. Discorso autonomia, Oura Ring Gen3 Horizon promette fino a 7 giorni di utilizzo.

Prezzi e disponibilità di Oura Ring Gen3 Horizon

Oura Ring Gen3 Horizon è acquistabile solo sul sito web ufficiale a prezzi che partono da 367 euro per la versione Silver e Black. La variante Stalth costa invece 471 euro, la Gold 524 e la nuova Rose Gold 576 euro. Vige anche in questo caso la politica di Oura che, una volta completato l’ordine, invia un kit di prova che permette di scegliere la misura più congeniale tramite dei modellini.

Maggiori informazioni al riguardo e relativamente alle funzioni di Oura Ring li trovate nella pagina web ufficiale.

