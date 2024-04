Gli anelli smart sono l’ultima frontiera dei wearable e — man mano che crescerà il loro arsenale di funzioni — sembrano destinati ad una dirompente crescita di popolarità; in questo nuovo segmento di mercato, i Ring di Oura sono un nome già molto noto e adesso possono contare anche su un programma beta dedicato, che tornerà utile per implementare funzionalità utili ed innovative come Symptom Radar, che promette di rilevare i primi segnali di cambiamento nella salute dell’utente.

Nasce Oura Labs: Symptom Radar è la prima novità

La nascita di Oura Labs rende Oura Ring più aperto alla sperimentazione di nuove funzioni: il programma beta punta a coinvolgere i possessori dell’anello nella prova di novità in fase di sviluppo: i preziosi feedback raccolti serviranno al team di Oura per sistemare eventuali problemi e limare i dettagli prima del rilascio pubblico. La prima novità annunciata si chiama Symptom Radar.

Come si può facilmente intuire, tale funzionalità non renderà Oura Ring in grado di diagnosticare eventuali malattie — il produttore stesso ha specificato che non si tratta di una “una funzione diagnostica“ —, bensì di rilevare i primi segnali di cambiamento nella salute dell’utente. Il radar sfrutterà la sensoristica dell’anello per captare variazioni significative in valori biometrici classici partendo dal monitoraggio di temperatura corporea, frequenza cardiaca e respiratoria, battito a riposo e non solo. Il produttore parla di oltre 20 parametri presi in esame.

Insomma, pur essendo prive di valenza medica, le notifiche di Symptom Radar aiuteranno l’utente a capire quando prendersi una pausa entrando in Rest Mode o quando eventualmente rivolgersi ad un medico. Gli studi in tema di COVID-19 condotti da Oura lo scorso anno, comunque, inducono a non escludere del tutto future evoluzioni in chiave diagnostica della funzione descritta.

Si badi bene che le novità sperimentali inserite in Oura Labs sono strettamente legate ai feedback degli utenti: il loro rilascio pubblico non è scontato e potrebbe persino non arrivare mai.