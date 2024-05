Con un comunicato rilasciato nelle scorse ore, Corsair ha annunciato di essere in trattativa avanzata per l’acquisizione di Endor AG; un nome che probabilmente non dice molto agli amanti e agli appassionati del settore gaming (almeno alla massa), ma che in realtà gestisce uno dei brand più rinomati nel panorama delle periferiche destinate al sim racing, ovvero Fanatec.

Stando alla nota, non molto estesa, ma comunque concreta e diretta, Endor AG si troverebbe da tempo in cattive acque con forti probabilità di fallimento e per questo in cerca di un investitore di un certo calibro, non solo per quanto concerne la liquidità, ma anche per il nome, la solidità e la qualità dei prodotti. Ma vediamo subito tutti i dettagli in merito.

Corsair pronta a espandersi anche nel settore sim racing

Premettendo che un eventuale fallimento di Endor AG (e di Fanatec) sarebbe un vero peccato per questo mercato di nicchia, l’alternativa Corsair potrebbe essere in realtà la migliore soluzione che il produttore potesse trovare. Corsair è ormai un marchio solido, si è evoluto praticamente in quasi tutti i settore del mercato gaming, componenti, periferiche e accessori, senza contare che negli ultimi anni ha messo a segno importanti acquisizioni come quella di Elgato (2018), EpocCam, Scuf Gaming (2020) e più recentemente Drop (ne abbiamo parlato qui).

Tornando invece ai dettagli di quello che ormai sembra un accordo fatto, Endor AG avrebbe bisogno di circa 70 milioni di euro per sanare i debiti, con una conseguente ristrutturazione interna dell’azienda che successivamente prevede il passaggio di consegne sotto l’ala Corsair. L’azienda californiana da parte sua avrà la possibilità di espandere ulteriormente la propria leadersip nel mercato del PC gaming, delle periferiche e, in questo caso, di soluzioni per i simulatori di corse come pedaliere ottimizzate, volanti con force feedback, cockpit avanzati e, più in generale, periferiche per simulatori che possono funzionare sia con PC che con console come PlayStation o Xbox.

A confermare che l’accordo è praticamente solo questione di ore è lo stesso CEO di Corsair, Andy Paul, che dichiara:

Fanatec è un marchio incredibile con una forte comunità e crediamo che Corsair sia la casa ideale per i clienti fedeli, i dipendenti e i partner commerciali di Fanatec. Questa transazione risolverebbe il significativo carico di debito della società e posizionerebbe l’azienda per la crescita e la continua espansione del portafoglio prodotti.

Se Corsair punta ulteriormente a crescere, cercando anche di far contenti gli azionisti, Endor AG e di conseguenza il team Fanatec non possono essere che soddisfatti, oltre che salvi intendiamoci, così come del resto sottolinea il breve intervento di Andres Ruff, CEO e Chief Restructuring Officer di Endor: