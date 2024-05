Solitamente le batterie delle auto elettriche hanno una capacità superiore a quella dichiarata, ma gli ingegneri bloccano una parte delle celle per rallentarne il degrado.

Elon Musk ha affermato che la sua casa automobilistica può intervenire via software su questo fattore e ora ha fa sapere che Tesla ha intenzione di offrire più autonomia alla Model Y RWD, ma come opzione a pagamento.

Tesla Model Y RWD potrebbe guadagnare fino a 100 km di percorrenza

In pratica Tesla offrirà un aggiornamento software che consente di aumentare l’autonomia della Model Y a trazione posteriore che potrà quindi guadagnare tra i 60 e i 100 km di percorrenza, pari a circa il 20% in più.

Questa possibilità potrà essere acquistata al prezzo di 1500 o 2000 dollari a seconda delle celle della batteria in uso e la Casa fa sapere che si sta operando per ottenere le approvazioni normative per poter offrire questa opzione.

Alcuni proprietari di una Tesla Model Y RWD potrebbero prendere questa notizia come un qualcosa di positivo, mentre altri potrebbero chiedersi se vale la pena trasportare un peso extra senza alcun motivo.

Altri sostengono che l’azienda avrebbe dovuto informare i consumatori a priori in merito a questa possibilità, mentre alcuni sono dell’idea che se una cosa è già integrata, perché non usarla? La Tesla Model Y è stata l’auto più venduta in Europa a marzo 2024.