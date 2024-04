Tesla Model Y torna in vetta alla classifica delle auto più vendute in Europa, scalzando dalla vetta le termiche Volkswagen Golf e Dacia Sandero. Le cifre, fresche dal recente rapporto di Jato Dynamics, svelano un interessante turnabout nell’andamento del mercato europeo delle auto. Nonostante una leggera flessione nel numero delle immatricolazioni rispetto all’anno precedente, lo scenario generale rivela una traiettoria positiva per il segmento.

Analisi delle tendenze europee delle auto nuove

Secondo l’analista di Jato Dynamics, Felipe Munoz, diversi fattori hanno contribuito alle oscillazioni nel mercato delle nuove auto. Fra questi, i prezzi più alti delle auto nuove e una certa riluttanza dei consumatori nel passaggio dai veicoli a benzina e diesel a quelli elettrici. Le incertezze legate a regolamenti ed incentivi dedicati ai veicoli elettrici in diversi mercati europei hanno fatto altresì sentire la loro influenza.

Più precisamente nel mese di marzo 2024 ci sono state 1.377.541 immatricolazioni, in calo del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2023. Il bilancio dei primi 3 mesi dell’anno è comunque positivo visto che le immatricolazioni nel primo trimestre sono salite del 4,8%. In questo scenario confuso, è interessante notare una crescita sostenuta delle vendite di modelli ibridi con ben 382.700 unità immatricolate nel primo trimestre dell’anno, le vendite delle ibride sono fortemente in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023.

Apportando nuovi dati alla discussione, la presenza delle case automobilistiche cinesi sul mercato europeo sembra rallentare. Ciononostante, le auto elettriche prodotte da queste stesse case costituiscono una quota ancora rilevante del totale delle auto elettriche vendute.

Vediamo quindi le classifiche delle auto più vendute a marzo 2024 in europa.

Le 15 auto più vendute in assoluto a Marzo 2024

Tesla Model Y: 26.847

Volkswagen Golf: 25.779

Dacia Sandero: 25.660

Nissan Qashqai: 24.764

Peugeot 208: 23.462

Renault Clio: 22.964

Citroen C3: 21.110

Volkswagen T-Roc: 20.852

Ford Puma: 19.077

Toyota Yaris: 19.056)

Opel/Vauxhall Corsa: 18.761

Toyota Yaris Cross: 18.586

Kia Sportage: 18.503

Peugeot 2008: 18.473

Skoda Octavia: 18.369

Le 15 auto elettriche più vendute a Marzo 2024

Tesla Model Y: 26.847

Tesla Model 3: 11.758

Volvo EX30: 7.598

Peugeot e-208: 5.463

Volvo XC40: 5.354

BMW i4: 5.297

Volkswagen ID.4: 4.987

BMW iX1: 4.947

MG4: 4.818

Audi Q4 e-tron: 4.431

Le 10 auto plug-in più vendute a Marzo 2024

Volvo XC60: 5.785

Ford Kuga: 4.509

Audi A3: 4.273

BMW X1: 3.281

BMW Serie 3: 3.213

Mercedes GLC: 3.048

KIA Sportage: 2.815

Cupra Formentor: 2.758

Porsche Cayenne: 2.344

Hyundai Tucson: 2.183

Passando a un’analisi più dettagliata, Tesla Model Y guida la classifica delle auto più vendute con una diminuzione del 42% rispetto all’anno precedente. Seguono la Volkswagen Golf, con una crescita significativa, e la Dacia Sandero (quest’ultima comunque prima considerando l’interno primo trimestre 2024). Le classifiche rivelano anche una flessione nelle immatricolazioni di Tesla, sebbene il marchio americano rimanga ancora leader nel segmento delle auto elettriche.

E infine, un fatto meritevole di nota: tra i marchi cinesi, MG prevale nettamente nel segmento delle auto elettriche, seguita da BYD e Great Wall.