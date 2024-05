Black Shark, divisione gaming di Xiaomi, ha da poco presentato ufficialmente in Cina il GS3, uno smartwatch rugged per gli appassionati di fitness. Il dispositivo vanta un design resistente ma elegante, una durata eccezionale della batteria e una vasta gamma di funzionalità.

Black Shark GS3 è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una luminosità di 600 nit, che offre colori vivaci e un’ottima visibilità all’aperto. Lo schermo è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 8H+ e presenta anche una corona digitale per facilitare la navigazione.

Il dispositivo si presenta come uno smartwatch rugged, vale a dire un orologio da utilizzare per le più svariate attività fisiche anche in condizioni estreme. L’azienda dichiara che GS3 ha superato 15 certificazioni militari, dimostrando la sua capacità di resistere ad ambienti estremi e agli urti.

Previous Next Fullscreen

Scheda tecnica e prezzo di Black Shark GS3

La caratteristica principale di Black Shark GS3 è il suo chip GNSS indipendente, che supporta diversi sistemi satellitari come GPS, Beidou, GLONASS, Galileo e QZSS. Ciò garantisce un tracciamento preciso della posizione anche in luoghi remoti. Lo smartwatch è anche classificato per la resistenza all’acqua e alla polvere (5 ATM + IP69K), rendendolo il dispositivo ideale da utilizzare anche durante il nuoto o altre attività acquatiche.

Con oltre 100 modalità sportive disponibili, Black Shark GS3 è studiato appositamente per gli amanti del fitness e dello sport. Grazie ai sensori integrati, l’orologio offre inoltre il monitoraggio 24 ore su 24 del battito cardiaco e dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno e la registrazione dettagliata dei dati relativi a passi, calorie e pressione. Lo smartwatch infine supporta anche le chiamate Bluetooth con riduzione attiva del rumore.

Sul lato personalizzazione, Black Shark afferma che GS3 offre una vasta gamma di quadranti IA personalizzabili per scegliere il look che meglio si adatta allo stile di chi lo indossa. Inoltre, l’orologio supporta la navigazione con Baidu Maps (ricordiamo che è stato lanciato in Cina) e i pagamenti in mobilità grazie al chip NFC. È presente a bordo anche un assistente vocale che fornisce risposte rapide alle domande e alle richieste di informazioni.

Per quanto riguarda invece la durata della batteria, Black Shark afferma che il dispositivo è in grado di garantire fino a 21 giorni di autonomia con una sola carica grazie al chip a basso consumo energetico, anche se i dettagli tecnici sull’amperaggio non sono al momento disponibili.

Black Shark GS3 è attualmente preordinabile solo in Cina al prezzo di 499 yuan, vale a dire circa 65 euro. Proprio recentemente la stessa azienda ha anticipato l’arrivo sul mercato di uno smart ring con un’autonomia di ben sei mesi.