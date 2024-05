Corsair è pronta ad ampliare la propria offerta di PC gaming di fascia alta con un nuovo modello della serie One, la più nota e ambita dell’azienda in quanto a prestazioni, design e sistema di raffreddamento. Nelle scorse ore un inedito modello del produttore californiano, il Corsair One i500, è stato avvistato su Newegg, segno che il lancio potrebbe essere molto vicino.

A differenza dei notebook da gioco, il debutto di nuovi PC gaming desktop non è così frequente, ancora di più se prendiamo in considerazione sistemi ben bilanciati e con una configurazione hardware ad alto profilo, adeguata al prezzo richiesto aggiungiamo. In questo contesto si dovrebbe inserire il nuovo arrivato in casa Corsair che, anche se ancora non ufficiale, sembra promettere molto bene per prestazioni, qualità ed efficienza.

Corsair One i500: è potente, compatto e originale

Come anticipato sopra, Corsair non ha ufficializzato il nuovo PC gaming One i500, tuttavia i dettagli trapelati su Newegg ci forniscono un’anteprima sostanziosa, tanto da poter dire che si tratta di un sistema rivolto agli utenti enthusiast con un particolare gusto estetico, quasi opposto ai classici sistemi da gioco con pannello finestrato e tanti RGB. Al contrario, Corsair One i500 sarà un sistema desktop SFF (Small Form Factor) caratterizzato da un pannello frontale in legno e un laterale con disegno a nido d’ape che dovrebbe garantire una ventilazione ottimale. A quanto pare ci saranno due varianti, legno chiaro e legno scuro; lo chassis misura 38,9 x 19,2 x 29,9 centimetri e sono presenti due strisce led sui lati con il logo Corsair al centro.

Riguardo la configurazione hardware, One i500 potrà contare su un processore Intel Core i9-14900K abbinato a una NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER e un SSD PCI-E da 2 TB; il PC dovrebbe utilizzare una scheda madre Micro-ATX basata su chipset Intel B760, abbinata a 32 GB di RAM DDR5, alimentatore ad alta efficienza Corsair 1000W SFX-L 80 Plus Gold e connettività WiFi 6E con bluetooth 5.3.

Corsair One i500 dovrebbe debuttare ufficialmente la prossima settimana, in attesa di comunicazione da parte dell’azienda vi lasciamo con il prezzo per il mercato USA, ovvero 3.599,99 dollari, e un riepilogo delle specifiche. Corsair One i500 arriverà presto anche sul mercato italiano con rivenditori come Amazon, dove attualmente troviamo diverse offerte Corsair come il Corsair One i300 e il fratello minore Corsair One a200.

Scheda tecnica Corsair One i500