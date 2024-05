Zepp Health ha appena lanciato sui mercati internazionali, incluso quello italiano, un nuovo smartwatch di fascia bassa, Amazfit Bip 5 Unity, che unisce stile e funzionalità e promette di diventare il compagni ideale per quegli utenti che prediligono uno stile di vita dinamico. Il tutto a un prezzo particolarmente competitivo, senza particolari rinunce.

Stile e funzionalità con pochi compromessi

Amazfit Bip 5 Unity riprende di fatto le funzioni e caratteristiche del modello standard, a partire dallo schermo da 1,91 pollici che permette di visualizzare in maniera chiara tutte le informazioni raccolte, con la possibilità di personalizzare l’interfaccia utente. Il case in acciaio inossidabile è di fatto la scelta ideale per chi cerca il perfetto equilibrio fra la robustezza e l’eleganza, facendo del nuovo smartwatch una soluzione ideale per chi ama lo sport ma non vuole troppe rinunce.

Dopo Amazfit Balance, lanciato lo scorso anno, Bip 5 Unity è il secondo smartwatch del brand ad arrivare sul mercato con Zepp OS 3.0, il sistema operativo proprietario che si concentra soprattutto sulla salute. L’interfaccia rinnovata offre maggiori possibilità di personalizzazione grazie alle mini-app che possono essere scaricate dallo store ufficiale, ai giochi e ai tanti quadranti, molti dei quali sono stati sviluppati appositamente per offrire la miglior esperienza possibile per la nuova versione di Zepp OS.

Molto comoda la presenza di un microfono e un altoparlante integrati, che permettono di utilizzare Amazfit Bip 5 Unity per gestire, tramite connessione Bluetooth, le chiamate dal proprio smartphone. Vediamo quindi di fare un rapido riassunto della scheda tecnica, in cui spicca, rispetto al modello standard, l’assenza di un sistema di geolicalizzazione.

Specifiche tecniche Schermo TFT da 1,91″ (320 x 380 pixel)

vetro temperato 2.5D con finitura anti impronte

Bluetooth 5.2

Peso 25 grammi senza cinturino

Cinturino in silicone da 22 mm

Certificazione IP68

Batteria da 300 mAh con ricarica magnetica

Fino a 11 giorni di autonomia

Sensore biometrico PPG Bio Tracker

Prezzo e disponibilità

Amazfit Bip 5 Unity è disponibile sullo store ufficiale e su Amazon con un prezzo che parte da 69,90 euro.