Claude è un modello di intelligenza artificiale generativa sviluppato da Anthropic e in termini tecnici Claude 2.1 vanta una finestra di contesto di ben 200.000 token, mentre quella di GPT-4 Turbo di OpenAI è di “soli” 128.000.

In altre parole Anthropic afferma che l’intelligenza artificiale Claude 2.1 potrebbe elaborare in un singolo prompt testi lunghi quanto l’Odissea o l’Iliade e ora l’app del chatbot è disponibile per iPhone e iPad.

Con il rilascio dell’app per i dispositivi mobili Apple, Claude diventa multi dispositivo, quindi ora è possibile avviare una conversazione sull’iPhone e continuarla sull’iPad o sul Web.

L’app dispone anche di funzionalità di visione AI che permette l’analisi delle immagini in tempo reale e la comprensione contestuale, inoltre l’azienda ora offre un nuovo piano premium con funzionalità migliorate per i clienti più esigenti.

Claude è disponibile per iPhone e iPad con il nuovo piano Team

In precedenza Claude era offerto nella versione “Pro” come unico piano di abbonamento premium per coloro che desideravano accedere alle sue funzionalità avanzate, ma recentemente la società ha lanciato un nuovo piano “Team” che include tutti i vantaggi della versione Pro, inoltre è progettato per supportare i team nei loro progetti professionali, a differenza di Claude Pro che è pensato per i singoli utenti.

Il piano Claude Team sblocca l’accesso all’intera famiglia di modelli Claude 3, inclusi Opus, Sonnet e Haiku, inoltre permette di gestire gli utenti e la fatturazione, oltre offrire un maggiore utilizzo per utente rispetto al piano “Pro”. Il piano Claude Team è disponibile al costo di 30 dollari per utente al mese.

L’app Claude è disponibile nell’App Store, mentre gli utenti Mac e Android per ora dovranno accontentarsi del client Web. Quando ha debuttato sull’App Store l’anno scorso, l’app ChatGPT ha raggiunto 500.000 download in soli sei giorni.