Apple sta sviluppando i propri modelli linguistici di grandi dimensioni per potenziare alcune funzionalità di iOS 18, tuttavia sembra che il colosso di Cupertino stia anche discutendo con OpenAI e Google per valutare una possibile collaborazione per realizzare un chatbot per iPhone.

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, Apple ha ripreso le conversazioni con OpenAI, il creatore di ChatGPT, per potenziare alcune funzionalità di intelligenza artificiale in arrivo su iOS 18.

Stando a quanto riportato Apple è anche in trattative con Google per portare il chatbot Google Gemini su iOS 18.

Apple potrebbe collaborare con OpenAI o Google, o con nessuno dei due

Bloomberg riferisce che le trattative sono ancora in corso con entrambe le società, aggiungendo che Apple non ha preso una decisione definitiva su quale tecnologia di terze parti abbracciare, eventualmente.

Finora Apple è stata particolarmente discreta in merito ai suoi piani nel campo dell’intelligenza artificiale, ma è ovvio che qualcosa bolle in pentola, visto che l’intelligenza artificiale è un fattore sempre più cruciale.

In questi giorni Apple ha mostrato quattro nuovi modelli IA open source progettati per essere eseguiti localmente sui dispositivi anziché nel cloud.

Si tratta di modelli linguistici molto piccoli che secondo l’azienda sono in grado di eseguire in modo molto efficiente attività legate al testo, come ad esempio la scrittura di e-mail.

Al momento non è ancora chiaro come saranno le funzionalità AI che Apple ha in mente di portare sugli iPhone e altri suoi dispositivi, ma possiamo aspettarci di saperne di più alla WWDC del 10 giugno.