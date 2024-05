Due nuove aggiunte al catalogo di Beats si affacciano sul mercato: le cuffie on ear Beats Solo 4 sin da subito, le true wireless Beats Solo Buds a partire dal prossimo mese; le prime portano avanti una serie ormai ben nota e consolidata, le seconde rappresentano una prima assoluta: mai, fino a questo momento, il noto brand controllato da Apple aveva portato sul mercato delle cuffie true wireless con un prezzo di listino inferiore ai 100 dollari.

Beats Solo 4: tanta autonomia e una grossa lacuna

Qualcuno le ama, molti altri le detestano, ma una cosa è certa: tutti coloro i quali almeno una volta si sono affacciati sul mercato alla ricerca di un paio di cuffie conoscono il nome Beats. Le nuove Solo 4 sono l’ultima aggiunta di una serie nota e arrivano sul mercato con una buona dose di ambizione, un prezzo di listino contenuto sotto la soglia psicologica dei 200 dollari (superata però all’atto della conversione in euro) e un’autonomia dichiarata di 50 ore, sicuramente aiutata da una lacuna grossa e potenzialmente imperdonabile in questa fascia di prezzo: non c’è cancellazione attiva del rumore.

All’atto della presentazione — ma la sorpresa era già stata rovinata dalle indiscrezioni dei giorni scorsi —, il produttore ha messo in luce pregi e migliorie di queste nuove cuffie, che supportano l’ascolto cablato sia tramite jack da 3,5 mm che via USB-C e l’equalizzazione passiva (anche se la batteria è morta, la sound signature viene preservata).

Com’era già accaduto con le Beats Pro, anche le Solo 4 portano in dote un vantaggio raro per un prodotto di casa Apple: il supporto nativo sia per Android e per iOS, con la conseguenza non irrilevante di poterne sfruttare pienamente le funzioni a prescindere dal sistema operativo mobile utilizzato. Nel complesso, le Beats Solo 4 sono cuffie abbastanza leggere (217g) e offrono cuscinetti UltraPlush, archetto con impugnatura flessibile, driver da 40mm, supporto per l’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa e microfoni beamforming che dovrebbero aiutare parecchio in chiamata. Ecco un riepilogo della loro dotazione tecnica:

connettività: Bluetooth 5.3 Class 1, jack 3,5mm, USB-C

compatibilità: iOS e Android

colori: Matte Black, Slate Blue, Cloud Pink

controlli: tasto “b”

dimensioni e peso: 6,8 x 17,7 x 16,8 cm per 217g

driver: 40mm

funzioni: Spatial Audio, accesso in vivavoce a Siri

form factor: on ear

autonomia: fino a 50 ore di ascolto, ricarica Fast Fuel (10 minuti per 5 ore di ascolto).

Beats Solo Buds: le prime “economiche”

Anticipate insieme alle Solo 4 pochi giorni addietro, anche le Beats Solo Buds sono ufficiali e arrivano sul mercato con un prezzo interessante: sono le prime cuffie TWS del brand commercializzate a meno di 100 dollari (in questo caso, il discorso si applica anche al prezzo italiano).

Beats ha cercato di confezionare un pacchetto interessante compatto e lo ha fatto inserendo queste nuove cuffie nella sua custodia più piccola di sempre e adottando soluzioni estetiche e pratiche volte a renderle comode da indossare e soddisfacenti da utilizzare: i trasduttori a doppio strato promettono di ridurre le micro-distorsioni lungo la curva di frequenza, mentre le chiamate — noto tasto dolente delle cuffie true wireless — dovrebbero beneficiare dell’algoritmo avanzato di apprendimento del rumore che assiste il microfono. Vista la fascia di prezzo, va segnalata la non sorprendente mancanza dell’ANC (che Beats si ostina a riservare ai soli modelli “Pro”).

Le dimensioni ridotte della custodia — composta al 100% di materiale vegetale proveniente da fibre riciclate e/o foreste sostenibili —, inoltre, si legano ad un grosso compromesso: il case serve solo per riporre le cuffie, ma non le ricarica: le Beats Solo Buds hanno un’autonomia dichiarata fino a 18 ore, tuttavia è necessario collegarle ad un alimentatore o allo smartphone tramite USB-C per poterle ricaricare (c’è il supporto Fast Fuel: una ricarica di 5 minuti fornisce fino a 1 ora di ascolto).

Di seguito un riepilogo della loro dotazione tecnica:

trasduttori a doppio strato

un microfono per auricolare con algoritmo di apprendimento del rumore

Bluetooth 5.3 Classe 1

ricarica Fast Fuel via USB-C

autonomia fino a 18 ore

tasto multifunzione

compatibilità con i dispositivi iOS e Android abbinamento perfetto con un solo tocco, pre-abbinamento automatico su tutti i dispositivi, Dov’è/Trova il mio dispositivo

colori: Matte Black, Storm Grey, Arctic Purple, Transparent Red

inserti auricolari: XS, S, M, L

Prezzi e disponibilità

Le Beats Solo 4 sono disponibili da subito anche in Italia, mentre per le Solo Buds bisognerà attendere il mese di giugno, entrambe dovrebbero essere a breve disponibili anche su Amazon. Ecco i prezzi italiani:

Beats Solo 4 a 229,95 euro sul sito ufficiale

sul sito ufficiale Beats Solo Buds a 89,95 euro sul sito ufficiale