Blink presenta oggi una nuova videocamera plug-in compatta pensata per uso interno ed esterno: si tratta della nuova Blink Mini 2, dotata di notifiche intelligenti, faretto LED integrato con visione notturna a colori, campo visivo più ampio e una migliore qualità d’immagine, tutto in un rinnovato design compatto. Scopriamo tutti i dettagli e il prezzo consigliato.

Blink Mini 2 sbarca in Italia e può essere usata anche all’esterno

La società di Amazon annuncia Blink Mini 2 di nuova generazione, una videocamera con design compatto e resistente alle intemperie che può essere installata sia all’interno sia all’esterno (grazie al nuovo alimentatore apposito). La nuova videocamera offre una migliore qualità generale dell’immagine, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, un campo visivo ampliato e un faretto LED pensato per la visione notturna a colori; tutto questo si aggiunge alle funzioni di sicurezza che i possessori di prodotti Blink già conoscono, come l’audio bidirezionale, i video HD nitidi e il rilevamento del movimento. Blink Mini 2 sfrutta la visione computerizzata (CV) sul dispositivo per supportare le notifiche intelligenti, che comprendono il rilevamento delle persone (disponibile con il piano di abbonamento).

Previous Next Fullscreen

“Siamo lieti di presentare la nuova Mini 2, l’ultima nata nella nostra gamma di dispositivi Blink facili da usare, a un pubblico ancora più ampio di clienti” ha dichiarato Liz Hamren, Chief Executive Officer di Blink. “Mini 2 è stata riprogettata da zero, mantenendo le caratteristiche principali che i nostri clienti conoscono e apprezzano, ma aggiungendo ancora più funzionalità, come la visione notturna a colori e il rilevamento delle persone, il tutto a un prezzo accessibile“.

Il chip personalizzato a bordo è progettato per offrire qualità a un prezzo accessibile, e grazie alle notifiche intelligenti può inviare avvisi agli utenti solo quando viene rilevata una persona, distinguendola da animali o oggetti. La nuova generazione mantiene le stesse dimensioni, ma risulta ancora più potente e funzionale: se abbinata al nuovo alimentatore di corrente resistente alle intemperie (9,99 euro), può essere posizionata senza problemi all’esterno.

Come con il resto della gamma, anche con Blink Mini 2 i clienti dispongono del controllo sulle impostazioni inerenti alla privacy: utilizzando l’app ufficiale, possono personalizzare vari aspetti, incluse le zone di attività, registrando solo ciò che desiderano ed escludendo specifiche aree (come ad esempio strade trafficate adiacenti alla proprietà); l’elaborazione delle immagini avviene localmente, sul dispositivo.

I clienti possono utilizzare le Skills Alexa Smarthome per collegare la videocamera a un dispositivo della linea Amazon Echo e ricevere avvisi, controllare la Live View on-demand, attivare e disattivare la registrazione e non solo. I piani di abbonamento Blink (partono da 3 euro al mese o 30 euro all’anno) sbloccano funzioni come il rilevamento delle persone, la registrazione video nel cloud, fino a 60 giorni di cronologia video illimitata e l’accesso rapido per guardare i video non appena vengono acquisiti; in più, i clienti possono trasmettere fino a 90 minuti di visione in diretta continua per sessione.

Prezzi e disponibilità di Blink Mini 2 in Italia

Blink 2 Mini è già disponibile all’acquisto in Italia su Amazon.it nelle colorazioni Bianco e Nero al prezzo consigliato di 39,99 euro. Per l’utilizzo all’aperto è disponibile il bundle con l’apposito alimentatore con cavo da 4 metri al prezzo consigliato di 49,98 euro; in alternativa è possibile acquistare il solo alimentatore a 9,99 euro.

Acquista Blink Mini 2 (Bianco)

Acquista Blink Mini 2 (Nero)

Acquista Blink Mini 2 bundle per esterni (Bianco)

Acquista Blink Mini 2 bundle per esterni (Nero)

Acquista alimentatore per esterni (Bianco)

Acquista alimentatore per esterni (Nero)