Xiaomi SU7 ha segnato il tanto atteso debutto del produttore cinese nel settore automobilistico, con particolare riferimento al mercato delle auto elettriche, e i primi incoraggianti dati relativi alle prenotazioni hanno spinto il CEO Lei Jun a svelare quante vetture vorrebbe riuscire a consegnare entro l’anno.

Le consegne delle prima auto elettrica firmata Xiaomi hanno preso il via da poche settimane e la vettura è ancora tema caldo: nei giorni scorsi vi abbiamo riportato i risultati di un test di ricarica, alcune caratteristiche tecniche raccontate dalla casa madre e i primi sbalorditivi numeri di vendita. Quanti di voi hanno seguito la vicenda con interesse sanno già della cerimonia di consegna svoltasi presso la Xiaomi Automobile Factory di Yizhuang (Beijing), che ha visto il CEO Lei Jun aprire personalmente la portiera di ogni vettura consegnata per accogliere il proprietario a bordo.

Cerimonie a parte, il piano iniziale prevedeva di vendere appena 5.000 Xiaomi SU7 nella prima tornata, ma il sold out è stato sostanzialmente istantaneo. Adesso, grazie ad un paio di post condivisi su Weibo da Lu Weibing, Presidente dello Xiaomi Group e General Manager dello Xiaomi Brand, riusciamo a tradurre in numeri tutto l’entusiasmo che ha accompagnato l’arrivo sul mercato della prima auto di Xiaomi. Lo scorso 20 aprile, nel contesto della Xiaomi Investor Conference, il CEO Lei Jun ha svelato che ad oggi sono già più di 70.000 le Xiaomi SU7 ordinate e che il nuovo obiettivo consiste nel riuscire a consegnare più di 100.000 auto entro la fine del 2024.

Si tratta di numeri importanti ed ambiziosi, ma comunque ancora parziali: è bene ricordare, infatti, che allo stato attuale le consegne di Xiaomi SU7 hanno preso il via soltanto a Beijing e Shenzhen; in totale, i centri di consegna della vettura coprono 29 città in tutta la Cina (in elenco, oltre alle due già citate, figurano: Shanghai, Guangzhou, Tianjin, Changsha, Taiyuan, Wuhan, Hangzhou, Chengdu e non solo), con 59 concessionarie attualmente operative. Secondo alcuni report, Xiaomi punta a coprire 40 città a livello nazionale entro la fine dell’anno.