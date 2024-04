Dopo la presentazione ufficiale di SU7 di Xiaomi all’interno del mercato cinese, l’azienda ha chiarito alcune informazioni tecniche riguardanti il nuovo modello di auto elettrica, tra cui opzioni di ricarica; connettività; misurazione dell’accelerazione e garanzia. Inoltre, Xiaomi ha dichiarato di non avere intenzione di vendere SU7 al di fuori della Cina. Però, per chi si trova in Cina, i negozi Xiaomi locali possono suggerire eventuali sovvenzioni per l’acquisto disponibili nelle loro regioni.

Quali informazioni tecniche ha rivelato Xiaomi

Qualora gli utenti fossero alla ricerca di diverse opzioni di ricarica per il SU7, l’azienda mette a disposizione due modelli di pile di ricarica domestiche. Sono disponibili, infatti, la versione da 7kW e da 11kW (l’opzione più potente è consigliata per SU7 Max). Il pacchetto di ricarica domestica non include soltanto l’attrezzatura, ma anche i servizi di installazione di base entro 30m di cavi, limitatamente alla Cina continentale.

In merito alla questione della connettività tra SU7 e smartphone, Xiaomi ha chiarito che il collegamento tra l’auto e i telefoni è piuttosto semplice. La maggior parte degli smartphone Android, infatti, può connettersi attraverso CarLink. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di visualizzare la navigazione, cambiare musica e effettuare telefonate direttamente sullo schermo di controllo centrale di SU7. Inoltre, gli smartphone Android hanno la possibilità di trasmettere in modalità wireless video e audio tramite DLNA. Invece, per chiunque possieda un iPad, Xiaomi ha realizzato una speciale staffa di espansione che consente di fissare l’iPad sul retro del sedile anteriore. In aggiunta, attraverso il download dell’applicazione “Xiaomi Auto Expansion Screen”, gli utenti possono controllare diverse funzioni dell’auto, come alcune opzioni di intrattenimento e la climatizzazione dei sedili.

Xiaomi ha puntualizzato che lo standard dell’azienda per la misurazione dell’accelerazione da 0 a 100 km/h non include il tempo di partenza, mentre i media possono tenerlo in considerazione nelle loro misurazioni. In questo modo, però, c’è la possibilità che, a fronte di test identici, vengano riportati dati differenti. A questo proposito, per esempio, il test di accelerazione del veicolo da 0 a 100 km/h è stato misurato in 3,09 secondi dai media, rispetto ai 2,78 secondi registrati dall’azienda. Per quanto riguarda la garanzia, la copertura non è limitata al primo proprietario e i costi di manutenzione sono stati stimati intorno a 480 yuan per il primo anno o per i primi 20,000 km, che aumentano a 750 yuan e a 1400 yuan rispettivamente per il secondo e terzo anno.