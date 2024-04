Dopo averla presentata a fine dicembre, Xiaomi ha lanciato la sua prima auto Xiaomi SU7 sul mercato cinese pochi giorni fa.

La berlina elettrica di Xiaomi che compete direttamente con la Tesla Model 3 ha ottenuto un importante riscontro in Cina, poiché le scorte si sono esaurite in sole 24 ore dall’apertura dei preordini. Nel frattempo arrivano anche i primi test su strada per questa nuova auto elettrica.

Xiaomi SU7 in sold out in appena 24 ore

Xiaomi SU7 ha ricevuto 10.000 preordini entro i primi quattro minuti e dopo soli 27 minuti erano diventati 50.000, mentre e alla fine della giornata Xiaomi aveva ricevuto quasi 90.000 preordini per la sua prima auto in assoluto.

Secondo Reuters, che ha controllato i tempi di consegna sull’app dell’azienda, alcuni acquirenti dovranno aspettare fino a sette mesi poter guidare l’auto.

Le consegne dovrebbero iniziare entro la fine di questo mese, ma il modello più costoso noto come SU7 Max ha una finestra di consegna tra le 27 e le 30 settimane, quindi è probabile che arriverà ai clienti l’anno prossimo.

I test su strada hanno rivelato la reale autonomia di Xiaomi SU7

L’autonomia ufficiale CLTC dell’SU7 è di 800 km e durante la prova su strada l’auto elettrica di Xiaomi ha raggiunto una percorrenza di 643 km.

Per confronto l’allestimento superiore della Tesla Model 3 AWD Long Range (Highland) ha un’autonomia ufficiale di 713 km in condizioni CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) e durante il test su strada ha raggiunto una percorrenza di 568 km, pari al 79,7% del dato ufficiale.

Nio ET5 2022 ha un’autonomia CLTC di 640 km e ha raggiunto i 455 km nei test si strada, ossia il 72,6% del valore ufficiale, mentre la versione aggiornata 2023 P7i della Xpeng ha raggiunto l’80,2% del valore CLTC nelle prove su strada.

In termini di accelerazione da 0 a 100 km/h, l’SU7 ha scattato in 3,24 secondi, la Nio ET5 ha seguito in 3,83 secondi e la nuova Model 3 di Tesla è arrivata terza in 4,62 secondi.

Sui 400 metri SU7 ha vinto con 11,17 secondi, seguita da Nio ET5 con 12,37 secondi e Tesla Model 3 con 12,77 secondi. La SU7 ha raggiunto una velocità di coda di 201,79 km/h.