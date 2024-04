Oltre alle rimodulazioni per le offerte di rete mobile, TIM ha annunciato oggi, 18 aprile, che a breve aumenteranno i prezzi anche di alcuni piani di linea fissa, senza tuttavia specificare quali.

A circa tre mesi dalle ultime modifiche contrattuali (al rialzo), l’operatore telefonico ha comunicato che, a partire da giugno, i costi mensili aumenteranno di 2 euro al mese “per esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti sulle reti di nuova generazione, dovute anche ai mutamenti nel contesto di mercato intervenuti nel corso del 2023”.

Cosa sapere sui nuovi rincari di TIM e come recedere

Dal 1° giugno 2024 costeranno quindi 2 euro in più al mese le offerte telefoniche di linea fissa TIM interessate da questa rimodulazione, l’ennesima in un periodo in cui diversi operatori hanno alzato i prezzi dei propri piani in vario modo, anche per via dell’inflazione.

Come spesso succede, sul sito web in cui TIM riporta periodicamente queste modifiche contrattuali, non sono indicate le offerte coinvolte. L’operatore ne dà tuttavia notizia ai clienti interessati con dei messaggi dedicati presenti nelle fatture relative, quelle recapitate nel mese di aprile 2024, dove specifica che ci sono “tutti i dettagli sulla modifica contrattuale proposta”. In caso di dubbi, è tuttavia possibile chiamare il 187 o accedere all’area riservata MyTIM online.

Essendo una modifica delle condizioni contrattuali, i clienti possono comunque esercitare il diritto di recesso senza costi né penali, dandone comunicazione entro il 1° luglio 2024. Queste le modalità di recesso previste da TIM:

dall’Area Clienti MyTIM (previa registrazione);

tramite posta scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma);

inviando una PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it;

chiamando il servizio clienti al 187;

recandosi in un negozio TIM (qui l’elenco dei negozi TIM).

Ricordiamo che per l’invio tramite posta o PEC è necessario specificare nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” e allegare una fotocopia di un documento di identità del titolare del contratto.

Maggiori informazioni al riguardo, utili per pagamenti rateali in corso o per altre questioni, sono reperibili nella sezione “News e modifiche contrattuali” del sito web, dove TIM ne dà notizia; in alternativa è possibile in ogni caso recarsi nei negozi TIM o chiamare il 187 per saperne di più.