L’introduzione di questa funzionalità era nell’aria da tempo e finalmente — dopo un ritardo consistente rispetto alle previsioni iniziali — ci siamo: Apple sta rendendo disponibile AirPlay nelle stanze degli hotel, o meglio di alcuni hotel IHG distribuiti in Stati Uniti, Canada e Messico.

Insomma, la buona notizia è che sarà possibile trasmettere contenuti in streaming dal proprio iPhone sugli schermi più grandi delle TV presenti nelle stanze d’albergo, quella cattiva è che per adesso la novità non ci tocca direttamente.

Apple AirPlay negli hotel: ci siamo (più o meno)

L’annuncio dell’implementazione di AirPlay nelle stanze degli hotel, con particolare riferimento alle smart TV LG ivi presenti, era stato dato da Apple nel corso della Worldwide Developer Conference 2023. Come si può facilmente intuire, la funzionalità permette agli utenti di trasmettere contenuti in streaming dal proprio iPhone alla TV installata nella propria camera d’albergo; che si tratti di film o serie TV, di musica o foto e giochi, il vantaggio di poterli fruire su un dispositivo di dimensioni nettamente maggiori è scontato.

Ebbene, a dispetto dell’annuncio e delle ottimistiche previsioni iniziali — si parlava di un lancio ufficiale entro la fine dello scorso anno —, Apple aveva dovuto rivedere le proprie ambizioni e rinviare la realizzazione del progetto di qualche mese. Dopo mesi di silenzio, si era tornati a parlare di questa funzionalità lo scorso mese di gennaio, in quanto avvistata nell’aggiornamento software ad iOS 17.3.

L’attesa finisce oggi, almeno per qualcuno: in questa prima fase di rilascio, AirPlay è supportato soltanto in alcuni hotel IHG selezionati — tra gli altri, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo, Holiday Inn, Candlewood Suites e InterContinental Hotels & Resorts — variamente distribuiti in Stati Uniti, Canada e Messico. I numeri ufficiali riportati dal colosso di Cupertino parlano di oltre 60 hotel, ma il conteggio è destinato a crescere nei prossimi mesi. Se avete in programma una vacanza nelle località menzionate, potete dare un’occhiata al sito ufficiale di IHG per scoprire la lista completa degli hotel dove è già possibile sfruttare l’integrazione con Apple AirPlay.

Vi state chiedendo come procedere? Niente di più facile: prendete il vostro iPhone o iPad e scansionate il codice QR unico mostrato sulla TV per collegarvi ad essa e alla rete Wi-Fi offerta dall’hotel, il gioco è fatto; non manca neppure la possibilità di collegare più dispositivi alla stessa TV, cosicché ognuno degli ospiti della stanza possa trasmettere i propri contenuti preferiti. Al momento del check-out, la connessione alla TV viene cancellata, in modo tale che l’attività venga protetta dagli occhi indiscreti del personale dell’hotel e dei successivi occupanti della camera.