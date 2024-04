A un anno e mezzo di distanza dalla prima auto elettrica, Maserati nella serata di ieri, lunedì 15 aprile, ne ha svelata una nuova, decappottabile e altrettanto elegante: la GranCabrio Folgore.

La tecnologia a 800V, gli interni pregiati, i 3 ampi schermi e gli altrettanti motori radiali capaci di sviluppare 1350 Nm di coppia massima e 830 cavalli, sono alcune delle caratteristiche chiave di questa nuova auto elettrica di cui vi raccontiamo le particolarità più importanti.

Maserati GranCabrio Folgore: design, caratteristiche e prestazioni

Design esterno di Maserati GranCabrio Folgore

Questa prima cabriolet elettrica di Maserati è lunga 4,96 metri, larga 1,95 m (senza specchietti) e alta 1,36 m, con un passo di 2,92 metri che dovrebbe bastare per fare abbastanza spazio a quattro passeggeri adulti. Dimensioni piuttosto generose, dunque, per la Maserati GranCabrio Folgore, un’auto che, come da tradizione del marchio, cerca di coniugare la sportività con l’eleganza.

Lo stile è molto riconoscibile, in netta continuità con la generazione precedente e con i tratti caratteristici della casa del Tridente. Davanti spicca proprio il logo che richiama all’arma con tre rebbi, posizionata al centro del muso e circondata da un’ampia presa d’aria, affiancata lateralmente da altre due bocche di aerazione per evitare che i freni si surriscaldino troppo. I gruppi ottici anteriori sono LED e dal design molto tradizionale e allungato verso il cofano, anch’esso lungo e basso.

La capote di Maserati GranCabrio Folgore è in tela, acquistabile in 5 colorazioni diverse: nero, blu marino, grigio titanio, rosso granata e greige (via di mezzo fra il grigio e il beige). Si può aprire (in 14 secondi) e chiudere (in 16 secondi) anche in movimento, fino a una velocità massima di 50 km/h. La coda bassa, i fari a LED allungati che partono dalla fiancata, con un incavo molto pronunciato nella sezione bassa, sono tutti elementi in comune con la prima auto elettrica di Maserati citata sopra, di cui questa cabriolet ne è un’evidente derivazione.

Interni e tecnologia di Maserati GranCabrio Folgore

L’eleganza percepibile da fuori, diventa palese dentro la Maserati GranCabrio Folgore, dove spicca la qualità con cui Maserati ha curato molti dettagli. Colpisce ad esempio l’illuminazione ambientale regolabile in vario modo e che si accorda anche con le modalità di guida, o ancora l’orologio (che non è analogico) circolare posto al centro della plancia, i materiali pregiati dei sedili (con 18 possibilità di regolazione) e di tutte le superfici a portata di mano.

È protagonista anche la tecnologia. Sotto quell’orologio simil analogico (in base ai quadranti scelti), fa da contraltare un ampio schermo centrale da 12,3″ piazzato sopra un secondo pannello da 8,8″ che Maserati chiama Comfort display. Sembra un tutt’uno a prima vista, ma sono due schermi distinti: il primo è l’unità centrale di controllo del sistema di infotainment dell’auto, compatibile con Android Auto, Apple CarPlay e Baidu CarLife e personalizzabile con 4 diversi layout (Classic, Evolved, Relaxed e Corsa); il secondo, come intuibile dal nome, fa invece da piattaforma con cui gestire la climatizzazione e altri aspetti più tecnici dell’auto.

Dietro al volante di Maserati GranCabrio Folgore c’è poi un terzo display, un cruscotto digitale da 12,2″ in cui figurano vari elementi più rivolti alla guida, visibili anche sul parabrezza grazie all’head-up display. Da segnalare anche l’assistente virtuale accessibile con un “Ehi Maserati” che permette di fare varie cose, fra cui controllare la climatizzazione, i media, la navigazione e le telefonate. Di serie, il sistema audio monta 13 altoparlanti dalla potenza complessiva di 815 watt, come optional c’è inoltre un impianto di livello superiore con 16 altoparlanti con effetti surround bidimensionale e tridimensionale, dalla potenza complessiva di 1060 watt.

Motori e autonomia di Maserati GranCabrio Folgore

Come anticipato, Maserati GranCabrio Folgore è particolarmente potente. Monta tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori capaci di sviluppare complessivamente 900 kW (300 kW x3). La potenza massima combinata è tuttavia inferiore, pari a 560 kW (761 cavalli) che diventano 610 kW (830 cavalli) con MaxBoost attivo; particolarmente elevata anche la coppia massima, di ben 1350 Nm.

Per quanto riguarda invece le prestazioni, Maserati dichiara che questa sua prima cabriolet elettrica è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, di passare da 0 a 200 km/h in 9,1 secondi, di raggiungere la velocità massima di 290 km/h e di fermarsi in meno di 37 metri da 100 km/h.

Maserati GranCabrio Folgore è equipaggiata con un pacco batteria da 92,5 Whr (nominali) che le permettono di percorrere fra i 419 e i 447 km nel ciclo WLTP per un consumo che oscilla fra 22,4 kWh/100 km e 23,7 kWh/100 km. Un’autonomia nella media, dunque, ma, grazie alla piattaforma a 800 volt, i tempi di ricarica sono particolarmente contenuti: in corrente continua a 270 kW in 5 minuti ottiene 100 km di autonomia e passa dal 20 all’80% di carica in appena 18 minuti.

Prezzi e disponibilità di Maserati GranCabrio Folgore

Maserati, nonostante abbia tenuto ieri a Modena l’evento di presentazione di questa nuova auto elettrica, non ha annunciato le informazioni relative a disponibilità e prezzi. Probabilmente ne sapremo di più nel giro delle prossime settimane.