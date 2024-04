Boston Dynamics ha annunciato che sta ritirando l’iconico robot umanoide Atlas quasi 11 anni dopo la sua prima apparizione.

Il robot finanziato dalla DARPA è stato progettato per svolgere compiti di ricerca e salvataggio in aree non sicure per gli esseri umani, tuttavia Atlas è diventato popolare per i video che esaltavano le sue abilità che gli permettevano di svolgere attività come il parkour e la danza.

Il robot umanoide Atlas saluta tutti con un ultimo video

Ora la società ha deciso che per Atlas è il momento di salutare i fan con un ultimo video su YouTube, in cui si vede il robot che oltre a compiere le imprese già viste, scivolava, inciampava e cadeva durante la “fase della crescita”.

Boston Dynamics produce robot di maggior successo commerciale nella sua gamma, tuttavia l’azienda non sembra voler abbandonare la linea dei robot umanoidi.

Nella descrizione del video di addio si legge “Dai uno sguardo a tutto ciò che abbiamo realizzato fino ad oggi con la piattaforma Atlas” e le ultime due parole suggeriscono che la società ha ancora qualcosa da dire su questo aspetto della robotica.

Atlas ha comunque lasciato il segno nella robotica e probabilmente ha ispirato altri progetti come ad esempio Optimus di Tesla attualmente alla seconda generazione.