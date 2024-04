Il mercato dei robot aspira e lava pavimenti continua a innovare a un ritmo sfrenato, in pochi anni siamo passati da semplici gadget per aspirare la polvere a dei veri e propri tuttofare della casa. Tra spazzole innovative, potenza di aspirazione sempre più elevata, mop rotanti che si alzano e si abbassano e stazioni di stoccaggio e lavaggio, oggi si può ormai facilmente affermare che le pulizie domestiche di routine non rappresentano più un problema.

Ad aggiungere sale in questa competizione già agguerrita ci pensa Narwal che entra a gamba tesa nel nostro mercato con due prodotti differenti da tutti gli altri ma al tempo stesso decisamente efficaci. Il primo è Narwal Freo X Plus (che abbiamo già recensito) mentre il secondo è Narwal Freo X Ultra, oggetto di questa recensione. Si tratta del modello più costoso e completo, dotato di soluzioni interessanti per rispondere ad esigenze anche particolari.

Design e peculiarità

Narwal Freo X Ultra si distingue non solo per le sue prestazioni di pulizia, che fra poco analizzeremo, ma soprattutto per il suo design futuristico. Si compone di un robot capace di lavare e aspirare lo sporco e di una unità di ricarica, che da ora in poi chiameremo stazione di lavaggio essendo la sua primaria funzione. Narwal Freo X Ultra infatti è un robot diverso dal solito e lungo questa recensione vi aiuteremo a capire perché (e in quali aspetti).

Il robot misura 35 x 10.7 cm e insieme alla sua stazione (che misura 37 x 43,4 x 41,5 cm) si inserisce con discrezione in qualsiasi ambiente domestico grazie alle forme affusolate, in controtendenza rispetto al settore, e al fatto che il robot sparisca completamente all’interno della base quasi come fosse un piccolo box di ricovero.

Il robot aspirapolvere in questione ha tre particolarità che meritano di essere approfondite, vediamole una per una.

Prima particolarità: stoccaggio della polvere

La prima grande differenza rispetto alla concorrenza è che questa stazione ha principalmente tre funzioni ma, come potreste erroneamente supporre, non si occupa di raccogliere la polvere. Si occupa infatti di:

ricaricare il robot quando è a riposo;

lavare i mop durante l’operazione di lava-pavimenti;

asciugare i mop una volta terminato il lavaggio.

Non è però una stazione banale: all’interno del vano contenitore (accessibile alzando lo sportello superiore) sono presenti due contenitori, quello dell’acqua pulita da 4,2 L e quello dell’acqua sporca da 4,1 L, e un vano per il detergente (che è incluso in confezione). In maniera autonoma e Smart dunque si occupa di miscelare acqua e detergente in base alle condizioni di sporco dei mop. Così come la stazione non ha un vano di stoccaggio per la polvere, il robot non è dotato invece di contenitori per il ricambio dell’acqua lasciando tutto lo spazio proprio al contenitore della polvere, che dunque non viene scaricata nella stazione bensì di volta in volta compressa tramite la tecnologia Robot Self-Empty 2.0 con Dust Compression Tech, che sfrutta gli oltre 8200 Pa di potenza del robot per comprimerla sfruttando a pieno il contenitore, riducendo il numero di interventi di svuotamento (manuale, all’incirca 1 volta ogni 2 mesi).

A tal proposito, in base alle vostre preferenze e alla vostra sensibilità riguardo il tema del riciclo, in confezione sono presenti:

3 sacchetti con filtro integrato, usa e getta per la polvere;

1 cassetto in plastica dura da svuotare manualmente e riutilizzare (soluzione che noi preferiamo sia per una questione ambientale, sia per una questione di economicità non dovendo ricomprare altri sacchetti).

Seconda particolarità: lavaggio dei pavimenti

Se però il robot aspirapolvere non ha un vano per l’acqua, come funziona il lavaggio dei pavimenti?

Quando il robot rientra alla base, la stazione di lavaggio si occupa di lavare e tenere umidi i mop, distribuendo anche la quantità corretta di detergente per una pulizia più efficace. Questo obbliga il robot a dover rientrare alla base dopo una decina di mq di pavimento (nelle impostazioni si può variare leggermente questa impostazione) per inumidire nuovamente i mop. Insomma non potendo scaricare acqua durante la pulizia semplicemente funziona come un classico mocio: quando è asciutto e sporco, lo si re-immerge nell’acqua per lavarlo e inumidirlo di nuovo per poi ripartire.

Aspetto interessante è che durante questo processo, Narwal ha implementato una funzione di intelligenza artificiale che si occupa di analizzare lo sporco estratto dei mop per capire se la zona appena lavata era particolarmente sporca o meno, se dunque è necessaria una nuova passata oppure può proseguire nel compito di pulizia.

Terza particolarità: spazzola anti ingarbugliamento peli e capelli

L’ultima particolarità di Narwal Freo X Ultra è la spazzola centrale, quella che si occupa di raccogliere sporco, polvere, peli e capelli. Il design è chiamato “tangle-free” e rappresenta una vera chicca perché è strutturata in modo da avere l’aggancio di rotazione solo da un lato e assottigliarsi lungo quello della bocchetta di aspirazione. Questo significa che quando capelli e peli inizieranno ad avvilupparsi lungo la spazzola, questi scivoleranno man mano verso la bocchetta di aspirazione (se avete un robot aspirapolvere, anche di quelli manuali, avrete spesso notato che capelli e peli tendono alla fine ad arrotolarsi lungo i lati della spazzola) finendo dritti nel sacchetto. Narwal Freo X Ultra dunque è indubbiamente uno dei migliori robot aspirapolvere per chi ha animali in casa.

Prestazioni e qualità di pulizia

Passando ai dati più tecnici e canonici Narwal Freo X Ultra offre una pulizia profonda e minuziosa grazie alla potenza di aspirazione da 8200 Pa, fra le più alte del mercato, oltre alla capacità di adattarsi con agilità alle diverse tipologie di superfici. È dotato poi di due spazzole direzionali, una per lato, per convogliare polvere e sporco verso la bocca di aspirazione andando a raccogliere anche quello lungo i bordi delle pareti. Tutto questo, unito alla tecnologica DirtSense per cui riesce a identificare le zone della casa che necessitano di maggior pulizia, assicura un’efficacia di altissimo livello mantenendo sempre i pavimenti realmente puliti dopo ogni ciclo.

Al primo lavaggio ovviamente chiederà di effettuare una mappatura completa della casa, compito che conclude in pochi minuti, così da ottimizzare il percorso per le operazioni di lavaggio. Per fare ciò sfrutta un sistema di tre sensori laser, frontale, laterale e superiore, sulla torretta, mentre non è dotato di fotocamere. La mappa realizzata non è perfetta ma è comunque fra le mappature migliori con ovviamente possibilità di modificarla e migliorarla successivamente a mano. Apprezzabile il fatto di poter passare dalla vista principale a quella “planimetira” che tutto sommato dà un’idea più precisa della casa. Le zone chiare sono gli ostacoli (mobili, sedie, gambe dei tavoli, etc..) le zone più scure sono quelle libere su cui effettuerà le pulizie.

Altra caratteristica peculiare sono i mop realizzati non con forma circolare bensì triangolare. Questo riduce il gap tra un mop e l’altro evitando “zone franche” durante il lavaggio. Questi poi possono essere sollevati dal robot di un paio di cm per evitare di bagnare eventuali tappeti o durante la fase di semplice aspirazione tuttavia, a differenza di alcuni recenti competitor, non è dotato di bracci meccanici per allontanarli e raggiungere le zone di pavimento vicino ai muri. Per fare ciò utilizza una serie di movimenti che però sono ovviamente meno efficaci rispetto a un braccio.

Applicazione di controllo: Narwal Freo

Narwal Freo X Ultra si controlla tramite l’applicazione Narwal Freo (disponibile sia su Android che su iOS) ed è complessivamente realizzata bene e curata graficamente. Col lancio in Italia si è aggiornata con la lingua italiana ma ci sono ancora alcune traduzioni mancanti per cui sicuramente riceverà prossimi aggiornamenti.

Una volta aperta potete innanzitutto configurare il vostro robot aspirapolvere, operazione abbastanza semplice per cui dovrete semplicemente identificare il nome del vostro robot e seguire la procedura guidata. Noi abbiamo avuto qualche problema iniziale per cui non completava l’associazione ma riprovando più volte ci siamo riusciti. Una volta configurato vi chiederà di effettuare una mappatura completa della casa dopodiché sarà pronto per procedere con la pulizia.

Dalla schermata principale si può vedere al volo la % di batteria e l’operazione in corso (quando non fa niente verrà indicato “in attesa). Tappandoci sopra si passa direttamente alla mappa con varie opzioni per avviare il processo desiderato.

Le Possiamo scegliere tra:

aspira e lava;

aspira e poi lava;

aspira;

lava;

personalizzazione: con questa modalità possiamo impostare un metodo di pulizia differente per ogni stanza (ad esempio cucina aspira e poi lava, camera aspira e lava, etc..)

Le modalità con l’icona Freo indica che per eseguire quel processo utilizzerà le funzioni di intelligenza artificiale per capire:

quante passate di aspirazione e lavaggio fare;

la potenza da Silenzioso a Super potente;

il livello di umidità dei mop;

il livello di precisione della pulizia (oltre ad attivare o disattivare il movimento dedicato per raggiungere i bordi).

Cliccando invece l’icona della stazione in alto a destra potete avviare la disinfezione del contenitore per la polvere oppure un ulteriore lavaggio e asciugatura dei mop.

È possibile collegare da qui l’account Alexa per comandarlo tramite gli speaker mentre manca al momento il collegamento con Google Home/Assistant.

Previous Next Fullscreen

Avete una casa 3.0? Si può collegare direttamente all’impianto idrico

Ultima caratteristica inedita di Narwal Freo X Ultra è la possibilità, attraverso un kit dedicato disponibile prossimamente, di poterlo collegare direttamente alle tubature di casa per recuperare l’acqua pulita e scaricare l’acqua sporca. Se avete un attacco idrico aggiuntivo in casa questa caratteristica rappresenta un motivo in più per preferirlo agli altri dato che non dovrete più pensare a svuotare e ricaricare l’acqua una volta terminata (in genere ogni 3 lavaggi).

Prezzo, promo e conclusioni

Come avrete intuito Narwal Freo X Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta che si distingue sul mercato per un design accattivante e una serie di particolarità funzionali. Tra i principali pregi troviamo:

spazzola centrale tangle-free con funzione di anti-aggrovigliamento di peli e capelli;

potenza di aspirazione fino a 8200 Pa con possibilità di sfruttarla anche per comprimere la polvere;

funzionalità AI per rilevare la quantità di sporco durante il lavaggio dei mop per decidere se effettuare un altro passaggio;

kit per collegamento idrico presto disponibile.

Fra i difetti invece troviamo:

l’assenza dell’auto-svuotamento per la polvere, non essendoci di fatto un serbatoio apposito nella stazione;

l’assenza di un serbatoio d’acqua nel robot per cui deve rientrare più volte nella stazione durante un ciclo di pulizia allungando i tempi.

Difetti però che Narwal è riuscita ad equilibrare efficacemente con soluzioni alternative intelligenti, da una parte compattando la polvere, dall’altra verificando ad ogni lavaggio il livello di sporcizia per decidere se ripetere eventualmente la pulizia di quell’area.

Se cercate un prodotto più economico, date un occhio alla nostra recensione di Narwal Freo X Plus disponibile a 329€ considerando la promo lancio ed il coupon sconto tutto220 su Amazon.