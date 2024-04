Insta360 annuncia ufficialmente il lancio di una nuova videocamera che mette a disposizione l’atteso 8K insieme a video in 5,7K a 60 fps e in 4K a 100 fps: si tratta di Insta360 X4, che punta a offrire non solo a offrire un’elevata qualità d’immagine, ma anche infinite possibilità creative. Scopriamo insieme tutti i dettagli, compresi specifiche, prezzo e disponibilità sul mercato italiano.

Insta360 X4 è disponibile in Italia e porta la risoluzione fino all’8K

Insta360 X4 è una nuova videocamera che si spinge fino alla risoluzione 8K (massimo a 30 fps) ed è in grado di trasformarsi all’occorrenza in una action cam tradizionale, con modalità Obiettivo Singolo ora aggiornata a 4K a 60 fps e a alla visione a 170°. Tutto questo con un potente chip IA a 5 nm, un sistema di controllo intelligente con funzioni come Controllo vocale e gesti, e prestazioni notevolmente migliorate rispetto alla precedente generazione (135 minuti di autonomia).

Insta360 ha integrato una serie di modalità di ripresa e di editing potenziate dall’intelligenza artificiale che rendono semplice la registrazione e la condivisione di riprese uniche e creative. Le nuove protezioni rimovibili sono in grado di offrire una protezione comoda e robusta, adatta a ogni evenienza. Le due opzioni includono le Protezioni Lenti Standard (in dotazione con la videocamera) o le Protezioni Lenti Premium, realizzate in vetro temperato per una copertura più massiccia.

“L’8K sarà rivoluzionario per qualsiasi content creator, perché i video dopo il reframing presenteranno la stessa qualità di quelli girati con videocamere tradizionali“, ha spiegato JK Liu, fondatore di Insta360. “Ma la X4 non si limita esclusivamente alla qualità delle immagini: è stata progettata per essere la videocamera 360 più robusta e facile da usare, indipendentemente dal livello d’esperienza dell’utente. Questa idea è stata alla base di molti dei cambiamenti che abbiamo apportato“.

La risoluzione 8K a 30 fps è la più alta mai raggiunta da un’action cam 360 e offre filmati ancora più dettagliati. I creatori di contenuti possono sfruttare la nuova videocamera per proporre video con qualsiasi angolazione anche tramite il reframing, senza perdite di dettagli e adatti per clip indipendenti o l’integrazione con altro materiale. Per le riprese d’azione e in slow motion, gli aggiornamenti rispetto agli altri modelli includono poi i video 360 a 60 fps e in 5,7K per maggiore fluidità e nitidezza, ma anche una nuova modalità slow motion in 4K a 100 fps per riprese cinematografiche.

L’effetto Selfie Stick Invisibile consente di creare prospettive in terza persona simili a quelle di un drone, sia per i video sia per le foto; gli scatti possono arrivare a 72 MP, sfruttando una riduzione del rumore d’immagine grazie all’IA integrata. La Modalità Selfie può inquadrare il soggetto mantenendo invisibile lo stick. Come anticipato, Insta360 X4 vuole essere non solo una videocamera 360, ma anche una tradizionale action cam grandangolare: per ottenere video POV in prima persona basta passare alla modalità Obiettivo Singolo, potenziata con video ancora più fluidi in 4K a 60 fps, oppure con una prospettiva ancora più ampia a 170° con MaxView (in 4K a 30 fps).

Tra le funzionalità principali di Insta360 X4 possiamo citare il controllo gestuale o il controllo vocale 2.0 per avviare, interrompere una ripresa o per scattare una foto; in più è a disposizione la registrazione programmata, grazie alla quale è possibile accendere e spegnere la videocamera agli orari impostati: perfetta per chi vuole immortalare l’alba senza doversi svegliare presto, ad esempio. Ci sono poi Bullet Time, con immagini al rallentatore in stile Matrix (ora fino a 5,7K a 120 fps o 3K a 240 fps), TimeShift in 8K e Timelapse in 11K. Motion ND offre un motion blur in stile cinematografico senza l’utilizzo di alcun filtro ND. Gli amanti delle due ruote possono sovrapporre ai video dati come il GPS, la velocità e l’indicatore del livello di batteria del dispositivo Garmin o Apple Watch compatibile, scegliendo tra le varie dashboard interattive all’interno dell’app Insta360.

La suite di editing Insta360 offre opzioni adatte ai vari content creator, dall’editing con intelligenza artificiale con un solo tocco a quello manuale interamente personalizzato. Il reframing dall’app propone due opzioni aggiornate: con Quick Edit (in precedenza Snap Wizard) si può muovere lo smartphone o utilizzare il joystick virtuale per impostare la prospettiva desiderata; con l’Editing IA l’algoritmo gestisce l’intero processo di reframing, con rilevamento dei volti migliorato. L’app dispone anche di Shot Lab, con più di 30 effetti innovativi.

Chi preferisce l’editing dal desktop può trovare pane per i suoi denti con Insta360 Studio, aggiornato di recente e sempre senza alcun abbonamento (come l’app, del resto). È disponibile poi Insta360 Reframe, il nuovo plugin per Adobe Premiere Pro per il reframing dei video 360 direttamente da quest’ultimo con esportazione alla massima qualità d’immagine.

Specifiche tecniche di Insta360 X4 dimensioni sensore: 1/2″

apertura f/1.9

lunghezza focale equivalente 35 mm: 6,7 mm

schermo touch da 2,5″ con vetro Corning Gorilla Glass

touch da 2,5″ con vetro Corning Gorilla Glass impermeabilità fino a 10 m, o fino a 50 m con il Case Subacqueo Invisibile

fino a 10 m, o fino a 50 m con il Case Subacqueo Invisibile risoluzione video : 360°: 8K , 7680 x 3840 30/25/24 fps; 5,7K+ , 5760 x 2880 30/25/24 fps; 5,7K , 5760 x 2880 60/50/30/25/24 fps; 4K , 3840 x 1920 100/60/50/30/25/24 fps modalità a obiettivo singolo: 4K , 3840 x 2160 60/50/30/25/24 fps; 2,7K , 2720 x 1536 60/50/30/25/24 fps; 1080p , 1920 x 1088 60/50/30/25/24 fps modalità selfie: 4K , 3840 x 2160 30/25/24 fps; 2,7K , 2720 x 1536 120/100/60/50 fps; 1080p , 1920 x 1080 120/100/60/50 fps

: risoluzione foto : 72 MP (11904 x 5952), 18 MP (5888 x 2944)

: 72 MP (11904 x 5952), 18 MP (5888 x 2944) stabilizzazione FlowState e Horizon Lock 360

formato video: modalità a obiettivo singolo: MP4 360: INSV

formato foto: INSP, DNG

modalità video: Video, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Registrazione in Loop

modalità foto: Foto, HDR, Intervallo, Starlapse, Burst

codificazione video: H.264, H.265

bitrate massimo video: 200 Mbps

valore esposizione: ±4EV

ISO: 100-6400

velocità otturatore: Foto: 1/8000 – 120s Video: 1/8000 – al limite dei fotogrammi al secondo

bilanciamento bianco: 2000-10.000K

formato audio: 48 kHz, 16 bit, AAC

connettività Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac dual band, porta USB Type-C

Bluetooth 5.2, Wi-Fi batteria : 2290 mAh, con ricarica completa in 55 minuti (9V, 2A)

: 2290 mAh, con ricarica completa in 55 minuti (9V, 2A) dimensioni e peso: 46 x 123,6 x 37,6 mm, 203 g

Insta360 X4 è compatibile con dispositivi Android dotati di chip Snapdragon 855 e superiori, Exynos 2200 e superiori, Kirin 990 e superiori, con almeno Android 10, ma anche con i dispositivi con almeno iOS 12.0 e con chip A12 o superiore. L’azienda fa sapere che i dispositivi con altre specifiche potrebbero comunque essere in grado di utilizzare l’app per controllare la videocamera, ma con prestazioni o funzionamento non garantiti. Per quanto riguarda i dispositivi Bluetooth, risultano compatibili cuffie delle linee Apple AirPods, AirPods Pro, Samsung Galaxy Buds2, Huawei FreeBuds Pro 2, Redmi Buds 5 Pro e Shokz S810.

Prezzo e dove acquistare Insta360 X4

Insta360 X4 è disponibile da oggi, 16 aprile 2024, al prezzo consigliato di 559,99 euro. Risulta acquistabile non solo sul sito ufficiale, ma anche su Amazon e presso altri rivenditori online e offline.

